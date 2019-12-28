Mehmet Yalçınkaya kimdir, nereli? Mehmet Şef kaç yaşında?

MasterChef Türkiye'nin ikinci sezonunda da jüride yer alan Mehmet Şef kimdir? Mehmet Şef'in hayatı ile ilgili ayrıntıları derledik. İşte Mehmet Şef'in son bölümde anlattığı yarış hikayesi...

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

Mehmet Yalçınkaya 1974 yılında Bolu'nun Yenigüney köyünde dünyaya geldi. Mehmet Yalçınkaya dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. 2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı.

2005’te Amerika'nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı. Almanya’da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu.

2012’de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.

2017-2018 sezonunda MasterChef Türkiye jürisinde yer aldı. Yeni sezonda MasterChef Türkiye jürisinde yer almaya devam ediyor.

MEHMET ŞEF BİRİNCİLİĞİ NASIL KAYBETTİ?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması 'MasterChef Türkiye'de final haftası heyecanı yaşanıyor. Jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, son 4'e kalan yarışmacılara dikkatli olmaları konusunda ders niteliğinde bir hikaye anlattı.

Bir olimpiyatta birinciliği kaybetmesi üzerinden çok küçük nüansların bile ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Mehmet şef, final haftasında hataya yer olmadığını bir kez daha söyledi.

Küçük hatalarla ilgili başımdan geçen bir olayı size anlatmak istiyorum. 2012 Olimpiyatları'na katıldım, bütün tabaklarımı yapıp standa koydum. Daha sonra otele geçtik. Saat 10 gibi jürinin yanına gidiyorsunuz, diyorsunuz ki; 'benim hatam ne?' Jüri size tek tek hatalarınızı söylüyor. Bu arada da ne madalya aldığınızı öğreniyorsunuz. Benim aldığım madalya gümüş. Jüriye neden gümüş madalya aldığımı sorduğumda, benim tabağımı kaldırdı ve altındaki etikete baktı. 'Sen tabağı yıkamamışsın' dedi. 'Yıkadım' karşılığını verdim, yıkanmış bir tabakta etiket olmaz. Lezzet, renk uyumu, karbonhidrat dengesi ve hijyen. Bunların her biri 25 puandı. Etiketten dolayı 25 puanım gitti, gümüş madalya almak zorunda kaldım.

Bunu size neden anlattım. Geldiğimiz nokta itibariyle pişirme tekniği, yemeğin yanına koyduğumuz bir garnitür de size farklı bir noktaya getirebilir. Jüri artık bu dakikadan sonra bir yaprak olur, bir baharat olur, yanlış pişirme tekniği olur... Bunu affetmez, gördüğünüz gibi de affetmiyor. Buradan artık ne ders çıkarırsanız sizin için kardır.