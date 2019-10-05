MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMehmetçik atıklarla hayvanlara suluk yaptı
05.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Mehmetçik atıklarla hayvanlara suluk yaptı

Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda görevli askerler, atık malzemelerden yaptıkları sulukları hayvanlar için çeşitli yerlere bıraktı.

Mehmetçik atıklarla hayvanlara suluk yaptı

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü sebebiyle, “Gönlümüzde size de yer var” başlığıyla bir mesaj paylaşıldı. “Sıfır Atık Projesi kapsamında kullanılmış malzemelerden birçok suluk yapan askerlerimiz, sıcak günlerde sevimli dostlarımızı unutmadı” ifadelerine yer verilen mesajda, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda görevli askerlerin hayvanlar için atık malzemelerden yaptıkları suluklar ve dağ keçilerinin su içerken çekilen fotoğrafları da paylaşıldı.

 

Arslantepe Höyüğünde 5700 yıllık çocuk iskeleti bulunduMalatya’da bulunan Arslantepe Höyüğü’nde bu yıl yapılan kazı çalışmalarında tahmini olarak 5 bin 700 yıllık olduğu değerlendirilen çocuk iskeleti bulundu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yeşil pasaportta 2 milyon olan kotanın 1 milyon 700 bini dolu

Yeşil pasaportta 2 milyon olan kotanın 1 milyon 700 bini dolu

Mehmetçik atıklarla hayvanlara suluk yaptı

Mehmetçik atıklarla hayvanlara suluk yaptı

Cinayet planını tetikçi bozdu

Cinayet planını tetikçi bozdu

Altın Portakal Film Festivali Ulusal Yarışması’nda 10 film

Altın Portakal Film Festivali Ulusal Yarışması’nda 10 film

Sıradaki Haber