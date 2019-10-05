Mehmetçik atıklarla hayvanlara suluk yaptı

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü sebebiyle, “Gönlümüzde size de yer var” başlığıyla bir mesaj paylaşıldı. “Sıfır Atık Projesi kapsamında kullanılmış malzemelerden birçok suluk yapan askerlerimiz, sıcak günlerde sevimli dostlarımızı unutmadı” ifadelerine yer verilen mesajda, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda görevli askerlerin hayvanlar için atık malzemelerden yaptıkları suluklar ve dağ keçilerinin su içerken çekilen fotoğrafları da paylaşıldı.