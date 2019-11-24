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24.11.2019 - 15:27 | | DHA

Mehmetçik, teröristlerin tahrip ettiği okulu onarıyor

Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin tahrip ettiği Tel Abyad Müşerref El Havl Okulu'nun tadilatının Mehmetçik tarafından yapıldığını duyurdu.

Mehmetçik, teröristlerin tahrip ettiği okulu onarıyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı ile bölge halkını terör örgütü PKK/YPG zulmünden kurtaran Kahraman Mehmetçiklerimiz, çocukların bir an önce okula başlayabilmesi için teröristlerin tahrip ettiği Tel Abyad Müşerref El Havl Okulu'nun tadilatını da yapıyor" denildi.

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