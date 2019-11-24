Mehmetçik, teröristlerin tahrip ettiği okulu onarıyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı ile bölge halkını terör örgütü PKK/YPG zulmünden kurtaran Kahraman Mehmetçiklerimiz, çocukların bir an önce okula başlayabilmesi için teröristlerin tahrip ettiği Tel Abyad Müşerref El Havl Okulu'nun tadilatını da yapıyor" denildi.