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05.11.2019 - 22:22 |

Mekanik 2: Suikast filmi konusu nedir? Mekanik 2: Suikast filmi oyuncuları

Orjinal adı Mechanic: Resurrection olan ve 2016 yılında gösterime girip oldukça beğeni toplayan Mekanik 2: Suikast filmi, bu akşam ekranlara geliyor. Peki büyük bir heyecana sahne olacak Mekanik 2: Suikast filminin konusu nedir? İşte bu sorunun yanıtı ve Mekanik 2: Suikast filmi oyuncuları...

Mekanik 2: Suikast filmi konusu nedir? Mekanik 2: Suikast filmi oyuncuları

MEKANİK 2: SUİKAST FİLMİ KONUSU NEDİR?

Arthur Bishop, suikastçilik işini bırakmaya karar vermiştir. Ancak sevgilisi Gina çok güçlü ve tehlikeli bir adam tarafından kaçırılınca, onun hayatını kurtarabilmek için yeniden eski işine dönmek zorunda kalacaktır. Görevi, dünyanın 3 farklı yerindeki birbirinden zor suikastleri gerçekleştirmek ve onlara kaza süsü vermektir.

MEKANİK 2: SUİKAST FİLMİ OYUNCULARI VE YÖNETMENİ

Yapım Yılı : 2016

Yönetmen : Dennis Gansel

Oyuncular : Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yoah.

Her şey güpegündüz oldu! Otobüs şoförü o anları böyle anlattıSancaktepe'de bir kadının, aynı iş yerinde çalıştığı kişi ve beraberindeki bir başka kişi tarafından bir minibüse zorla bindirilerek kaçırıldıktan sonra ormanlık alanda gasp edildiği iddia edildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklanırken, kaçırma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, Özel Halk Otobüsü şoförünün kaçırılan kadını kurtarmak için yolcularla birlikte uzun süre çaba harcadığı görülüyor. Otobüs şoförü Cüneyt Orakçı yaşananları anlattı.
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