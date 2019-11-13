Mekanlara çöktüler! 'Polis duymayacak yoksa sizi yok ederiz!'

Kadıköy, Osmanağa Mahallesi, Misaki Milli Sokak’taki esnafı ve eğlence mekanlarının sahiplerini tehdit edip silahla yaralayan bir çetenin, esnaf üzerinde baskı kurarak uyuşturucudan kumara, haraçtan yağma ve yaralamaya kadar değişik suç olaylarına karıştığı ihbarını alan İstanbul Organize ekipleri takip başlattı. Polis yaptığı çalışmalarda, başını Mehmet E, isimli bir sabıkalının çektiği çetenin uyuşturucu, haraç, nüfus ticareti, nitelikli yağma, kumar, yaralama, suçluyu kayırma gibi bir çok olaya karıştığını tespit etti.

Şebekeye yönelik teknik ve fiziki takip çalışması başlatan ekipler, yaptıkları çalışmalarda çetenin daha çok eğlence mekanlarının bulunduğu Misak-ı Milli Sokak’ta faal olduğunu tespit etti. Mekan sahipleri ve esnafla görüşerek “Buranın uyuşturucu işi bizde olacak, karışmayacaksınız., polis de duymayacak. Yoksa adamı yok ederiz ” diyerek gözdağı verdiği öğrenildi. Tehditler savuran çetenin itiraz edip karşı çıkan mekan sahipleri ve çalışanlarına silahlı saldırılar düzenlediği ve darbettiği de ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl kendilerine karşı çıkıp, uyuşturucu satışına engel olmak isteyen bir mekan sahibini yaraladığı belirlenen çetenin mensuplarını ve elebaşlarını tek tek tespit eden Organize ekipleri, çetenin 6 üyesini ara operasyonlarda yakalayıp cezaevine gönderirken liderleriyle birlikte dışarıda bulunan 13 üyesinin yakalanması içinse dün İstanbul merkezli Diyarbakır, Manisa, Adana ve Diyarbakır‘da eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Elebaşlarıyla birlikte yakalanıp gözaltına alınan çetenin bazı üyelerinin Tuzla ve Kartal’da lüks rezidanslarda yakalandığı öğrenilirken, adreslerinde yapılan aramalarda ise biri kurusıkı 3 tabanca ile 69 mermi ve 300 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek sorguya alındı. Polisin çeteye yönelik soruşturması devam ediyor.