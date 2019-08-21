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21.08.2019 - 08:42| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Melih Cevdet Anday Ödülleri... 2 kişiye ödül

Muğla, Milas Belediyesi tarafından 24-25 Ağustos tarihleri arasında Ören Mahallesi’nde bu yıl 14.’sü düzenlenecek olan Melih Cevdet Anday Anma Günleri kapsamında yapılan yarışmada bu yıl iki eser ödüle değer görüldü.

Melih Cevdet Anday Ödülleri... 2 kişiye ödül

Her yıl ayrı dalda verilen Melih Cevdet Anday Edebiyat Ödülü bu sene roman türünde verildi. Türkiye’nin çeşitli illerinden katılan toplam 34 yazar arasında yapılan değerlendirmede, Barış İnce’nin “Sarsıntı”  ve Neslihan Önderoğlu’nun “Yeryüzü Yorgunları”  adlı eserleri 2019 yılı roman ödülünü paylaştılar. Ödüller, eser sahiplerine 24 Ağustos’ta Ören’de düzenlenecek ödül töreninde verilecek. Melih Cevdet Anday Edebiyat Ödülü’nün jürisinde Ataol Behramoğlu, Oğuz Demiralp, Turgay Fişekçi, Sadık Aslankara ve Asuman Kafaoğlu yer aldılar.

 

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