Melike İpek Yalova kimdir? Melike İpek Yalova kiminle evlendi?

Melike İpek Yalova 1984 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 57’nci Hükümet’in Devlet Bakanı Yüksel Yalova’nın kızı olan Melike İpek Yalova, Bilkent Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün ardından Roma La Sapienza Üniversitesi’nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi’ alanında master yaptı.

Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Başrollerini Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Nebahat Çehre, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç’in başrollerini paylaştığı dizide Kastilya Prensesi İsabella karakterine hayat verdi. Bu dizi ardından Karadayı, Hayat Şarkısı, Çember ve İnsanlık Suçu dizilerinde rol aldı.

Melike İpek Yalova şimdilerde ise çekimleri Adana'da devam eden Bir Zamanlar Çukurova isimli dizide 'Müjgan' karakterine hayat veriyor.