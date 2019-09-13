Melis Buse Betkayan kimdir? Kaç yaşında?

Bugün Kanal D'de yayınlanan "2. Sayfa"nın konuğu Melis Buse Betkayan'dı. Melis, Batuhan Cimilli'den ölüm tehdidi aldığını iddia etti. Zaman zaman çıkışlarıyla gündem olan Betkayan'ın hayatına dair bilgiler bir kez daha araştırılmaya başlandı.

MELİS BUSE BETKAYAN KİMDİR?

Melis Buse Betkayan, 1992 yılında dünyaya geldi. Aslen Sivaslı olan Melis Buse Betkayan İstanbul’da yaşamını sürdürüyor. Kısmetse Olur programının ilk sezonunda aradığı aşkı bulamayan Melis Buse Betkayan, yarışmaya ilk girdiği zamanlar Erdem ile bir ilişkiye başlamış ancak ikilinin beraberliği evliliğe gitmemişti. Melis Buse Betkayan burnundaki estetik ve yaptırdığı botokslarla da gündeme gelmişti.