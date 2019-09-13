13.09.2019 - 21:39 |
Melis Buse Betkayan kimdir? Melis Buse Betkayan hangi programa katılmıştı?
Melis Buse Betkayan, geçtiğimiz yıllarda Kısmetse Olur programına katılmıştı. Son günlerde Batuhan Cimilli ve Nur Erkoç çiftiyle ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme geldi. Batuhan Cimilli tarafından tehdit edilen Melis Buse Betkayan hakkında merak edilenler...
Melis Buse Betkayan, 1992 yılında dünyaya geldi. Aslen Sivaslı olan Melis Buse Betkayan İstanbul’da yaşamını sürdürüyor. Kısmetse Olur programının ilk sezonunda aradığı aşkı bulamayan Melis Buse Betkayan, yarışmaya ilk girdiği zamanlar Erdem ile bir ilişkiye başlamış ancak ikilinin beraberliği evliliğe gitmemişti. Melis Buse Betkayan burnundaki estetik ve yaptırdığı botokslarla da gündeme gelmişti.