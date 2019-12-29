Melisa Şenolsun kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Netflix'in ikinci Türk dizisi Atiye gösterime girdi. Dizide birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Bu isimlerden biri de dizide cesur sahnelere imza atan Melisa Şenolsun... Şenolsun şu sıralar gündemden düşmezken biyografisi araştırılmaya başlandı. İşte Melisa Şenolsun'un hayatı...

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

Melisa Şenolsun, 24 Eylül 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirmiştir. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile yaşayan Melisa Şenolsun, daha sonra Kiralık Aşk, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Babam ve Nefes gibi yapımlarda yer almıştır. Melisa Şenolsun, 1,70 metre boyunda, 59 kilo ve Terazi burcudur.

Melisa Şenolsun'un rol aldığı tiyatro oyunları :

2016 – Quills-Tüy Kalemler – Tatbikat Sahnesi

Melisa Şenolsun'un rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Atiye (TV Dizisi)

2018 – Nefes Nefese (Rüya) (TV Dizisi)

2017 – Babam (Feride) (Sinema Filmi)

2016 – Umuda Kelepçe Vurulmaz (Ceren) (TV Dizisi)

2015 – Kiralık Aşk (Sude İplikçi) (TV Dizisi)

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Hande) (TV Dizisi)