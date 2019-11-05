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05.11.2019 - 16:34 |

Melisa Sözen kimdir? Melisa Sözen evli mi?

EkranlarÄ±n sevilen oyuncularÄ± arasÄ±nda yer alan Melisa SÃ¶zen birÃ§ok dizi ve filmde rol almÄ±ÅŸtÄ±r. GÃ¼zel oyuncu ÅŸimdilerde internet dizisi olan Alef iÃ§in Kenan Ä°mirzalÄ±oÄŸlu ile kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§iyor. Peki, Melisa SÃ¶zen kimdir? Melisa SÃ¶zen evli mi?

Melisa Sözen kimdir? Melisa Sözen evli mi?

Melisa SÃ¶zen 6 Temmuz 1985; Ä°stanbul doÄŸumlu. SÃ¶zen, Pera GÃ¼zel Sanatlar Lisesi Tiyatro BÃ¶lÃ¼mÃ¼'nÃ¼ bitirdi. Ã‡eÅŸitli tiyatro oyunlarÄ±, film ve dizilerde gÃ¶rev aldÄ±.

2004/2005 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yayÄ±nlanan, Ã¼nlÃ¼ yÃ¶netmen Ã‡aÄŸan Irmak'Ä±n yazdÄ±ÄŸÄ± ve yÃ¶nettiÄŸi Ã‡emberimde GÃ¼l Oya'da Feriha rolÃ¼nÃ¼ canlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. 2008 yÄ±lÄ±nÄ±n yazÄ±nda NTV'de "DÃ¼nyayÄ± Kurtaran KadÄ±n" isimli, Ã§evre hakkÄ±nda bilinÃ§lendirmeye dayalÄ± bir televizyon programÄ± sundu. 2009 yÄ±lÄ±nda Casus KÄ±zlar: Her Åžey NasÄ±l BaÅŸladÄ±? filminde Clover karakterini seslendirdi. AynÄ± sene iÃ§inde de Ã§ekimleri Mardin'de gerÃ§ekleÅŸtirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterini canlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. 2012/2013 yÄ±llarÄ±nda Åžubat adlÄ± dizide YaÄŸmur ve Sabah karakterlerini canlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r.

AyrÄ±ca Nuri Bilge Ceylan'Ä±n AltÄ±n Palmiye Ã¶dÃ¼llÃ¼ KÄ±ÅŸ Uykusu adlÄ± filminde Nihal karakterini canlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. 2014/2015 sezonunda Ã‡aÄŸ Ã‡alÄ±ÅŸkur'un yÃ¶nettiÄŸi, Craft Tiyatro'da sergilenen 'Kalp DÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼' adlÄ± oyunda rol aldÄ±. 2015'te BeÅŸ KardeÅŸ isimli dizide rol aldÄ±.

2013-2014 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Alican YÃ¼cesoy ile evli olan Melisa SÃ¶zen ÅŸimdilerde Mor ve Ã–tesi'nin solisti Harun Tekin ile birliktedir.

MELÄ°SA SÃ–ZEN DÄ°ZÄ°LERÄ° VE FÄ°LMLERÄ°

1997Â Â Â Â Â  Baba EviÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Dizi

2000Â Â Â Â Â  AÅŸk GÃ¼zel ÅžeydirÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Dizi

2001Â Â Â Â Â  Bana Åžans DileÂ Â  TubaÂ Â Â Â Â  Melisa SÃ¶zen'in ilk filmi

2001Â Â Â Â Â  Nisan YaÄŸmuru NilÃ¼ferÂ  Dizi

2001Â Â Â Â Â  Yeni HayatÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  Ã–zgÃ¼rÂ Â Â  Dizi

2002Â Â Â Â Â  AsmalÄ± KonakÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Konuk oyuncu

2002Â Â Â Â Â  Ä°Ã§eridekiÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Zeynep KÄ±sa film

2003Â Â Â Â Â  BÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ De KÃ¼Ã§Ã¼lmÃ¼ÅŸÂ  ÅžebnemÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Dizi

2003Â Â Â Â Â  ÅžÄ±h SenemÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  ÅžÄ±h kÄ±zÄ± SinemÂ Â Â  Dizi

2003Â Â Â Â Â  ÅžarkÄ±lar Seni SÃ¶ylerÂ Â Â Â Â Â Â Â  FatoÅŸÂ Â Â Â  Dizi

2003Â Â Â Â Â  OkulÂ Â Â Â Â  CeydaÂ Â  Sinema filmi

2004Â Â Â Â Â  KayÄ±p AÅŸklarÂ Â Â Â Â Â  Nermin Dizi

2004Â Â Â Â Â  Ã‡emberimde GÃ¼l OyaÂ Â Â  FerihaÂ Â  TV dizisi

2004Â Â Â Â Â  O Åžimdi MahkumÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  AylinÂ Â Â Â Â  Sinema filmi

2005Â Â Â Â Â  BeÅŸinci BoyutÂ Â Â Â  Ä°ÅŸ KadÄ±nÄ± Ã–zlem GÃ¼ler EkergilÂ Â Â Â Â  TV dizisi

2005Â Â Â Â Â  Cenneti BeklerkenÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  LeylaÂ Â Â Â  Sinema filmi

2005Â Â Â Â Â  Deli Mavi / Ä°ÅŸte Ã–yle Bir ÅžeyÂ Â Â Â Â Â Â  LaraÂ Â Â Â Â Â  TV filmi

2005Â Â Â Â Â  Ã‡arpÄ±ÅŸmaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Ã‡antasÄ± Ã§alÄ±nan kadÄ±nÂ Â Â Â  KÄ±sa film

2006Â Â Â Â Â  Ä°ade-i ZiyaretÂ Â Â Â  CansuÂ Â  KÄ±sa film

2006Â Â Â Â Â  Eve Giden Yol 1914Â Â Â Â Â Â Â Â Â  SafiyeÂ Â  Sinema filmi

2006Â Â Â Â Â  Azap YoluÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  BurcuÂ Â Â  TV dizisi

2006Â Â Â Â Â  Kabuslar Evi: Seni BeklerkenÂ Â Â Â Â  Mukaddes-Ece TV dizisi

2007Â Â Â Â Â  HakkÄ±nÄ± Helal Et Gamze Dizi

2007Â Â Â Â Â  BÄ±Ã§ak SÄ±rtÄ±Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Nisan ErtuÄŸrulÂ Â  TV dizisi

2008Â Â Â Â Â  Para=DolarÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  TV filmi

2009Â Â Â Â Â  Bir Bulut Olsam Narin BulutÂ Â Â Â Â Â Â Â  Dizi

2009Â Â Â Â Â  Casus KÄ±zlarÂ Â Â Â Â Â Â Â  CloverÂ Â  Seslendirme

2010Â Â Â Â Â  Av MevsimiÂ Â Â Â Â Â Â  AsiyeÂ Â Â Â  Sinema Filmi

2010Â Â Â Â Â  GÃ¼neydoÄŸu'dan Ã–ykÃ¼ler Ã–nce VatanÂ Â Â Â Â  Aylin SolmazÂ Â Â Â Â  Dizi

2010Â Â Â Â Â  KollamaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Avukat PÄ±nar BÃ¼yÃ¼kÂ Â Â Â Â Â Â  Dizi

2011Â Â Â Â Â  ReisÂ Â Â Â Â Â  AyÅŸeÂ Â Â Â Â  Dizi

2012Â Â Â Â Â  MuhteÅŸem YÃ¼zyÄ±lÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Nora(Efsun)Â Â Â Â Â Â  TV dizisi

2012Â Â Â Â Â  PazarlarÄ± HiÃ§ SevmemÂ Â Â  DenizÂ Â Â  Sinema filmi

2012Â Â Â Â Â  ÅžubatÂ Â Â  YaÄŸmur & SabahÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  TV dizisi

2014Â Â Â Â Â  AnalÄ± OÄŸulluÂ Â Â Â Â Â Â  EceÂ Â Â Â Â Â Â Â  Dizi

2014Â Â Â Â Â  KÄ±ÅŸ UykusuÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  NihalÂ Â Â Â  film

2014Â Â Â Â Â  Benimle Var MÄ±sÄ±nÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Sinema filmi

2015Â Â Â Â Â  Bir VarmÄ±ÅŸ Bir YokmuÅŸÂ Â  NehirÂ Â Â  Film

2015Â Â Â Â Â  BeÅŸ KardeÅŸÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  Fahriye Dizi

2016Â Â Â Â Â  Hayat ÅžarkÄ±sÄ±Â Â Â Â Â  Ä°pekÂ Â Â Â Â Â  Dizi

2017Â Â Â Â Â  Le Bureau des lÃ©gendes EsrinÂ Â Â Â Â  Dizi

2017Â Â Â Â Â  Ã‡ember Ä°pek EryÄ±lmazÂ Â Â Â  Dizi

2017Â Â Â Â Â  7 YÃ¼zÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Dizi

2017Â Â Â Â Â  BabamÄ±n GÃ¼nahlarÄ±Â Â Â Â Â Â Â Â  YeÅŸimÂ Â Â  Dizi

2019Â Â Â Â Â  Damien veut changer le monde SelmaÂ Â  Film

2020Â Â Â Â ÂAlefÂ Â Â Â Â Â  YaÅŸarÂ Â Â Â  Dizi

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Melisa SÃ¶zen kimdir? Melisa SÃ¶zen evli mi?

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