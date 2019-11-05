Melisa SÃ¶zen kimdir? Melisa SÃ¶zen evli mi?

Melisa SÃ¶zen 6 Temmuz 1985; Ä°stanbul doÄŸumlu. SÃ¶zen, Pera GÃ¼zel Sanatlar Lisesi Tiyatro BÃ¶lÃ¼mÃ¼'nÃ¼ bitirdi. Ã‡eÅŸitli tiyatro oyunlarÄ±, film ve dizilerde gÃ¶rev aldÄ±.

2004/2005 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yayÄ±nlanan, Ã¼nlÃ¼ yÃ¶netmen Ã‡aÄŸan Irmak'Ä±n yazdÄ±ÄŸÄ± ve yÃ¶nettiÄŸi Ã‡emberimde GÃ¼l Oya'da Feriha rolÃ¼nÃ¼ canlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. 2008 yÄ±lÄ±nÄ±n yazÄ±nda NTV'de "DÃ¼nyayÄ± Kurtaran KadÄ±n" isimli, Ã§evre hakkÄ±nda bilinÃ§lendirmeye dayalÄ± bir televizyon programÄ± sundu. 2009 yÄ±lÄ±nda Casus KÄ±zlar: Her Åžey NasÄ±l BaÅŸladÄ±? filminde Clover karakterini seslendirdi. AynÄ± sene iÃ§inde de Ã§ekimleri Mardin'de gerÃ§ekleÅŸtirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterini canlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. 2012/2013 yÄ±llarÄ±nda Åžubat adlÄ± dizide YaÄŸmur ve Sabah karakterlerini canlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r.

AyrÄ±ca Nuri Bilge Ceylan'Ä±n AltÄ±n Palmiye Ã¶dÃ¼llÃ¼ KÄ±ÅŸ Uykusu adlÄ± filminde Nihal karakterini canlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. 2014/2015 sezonunda Ã‡aÄŸ Ã‡alÄ±ÅŸkur'un yÃ¶nettiÄŸi, Craft Tiyatro'da sergilenen 'Kalp DÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼' adlÄ± oyunda rol aldÄ±. 2015'te BeÅŸ KardeÅŸ isimli dizide rol aldÄ±.

2013-2014 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Alican YÃ¼cesoy ile evli olan Melisa SÃ¶zen ÅŸimdilerde Mor ve Ã–tesi'nin solisti Harun Tekin ile birliktedir.

MELÄ°SA SÃ–ZEN DÄ°ZÄ°LERÄ° VE FÄ°LMLERÄ°

1997Â Â Â Â Â Baba EviÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Dizi

2000Â Â Â Â Â AÅŸk GÃ¼zel ÅžeydirÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Dizi

2001Â Â Â Â Â Bana Åžans DileÂ Â TubaÂ Â Â Â Â Melisa SÃ¶zen'in ilk filmi

2001Â Â Â Â Â Nisan YaÄŸmuru NilÃ¼ferÂ Dizi

2001Â Â Â Â Â Yeni HayatÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Ã–zgÃ¼rÂ Â Â Dizi

2002Â Â Â Â Â AsmalÄ± KonakÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Konuk oyuncu

2002Â Â Â Â Â Ä°Ã§eridekiÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Zeynep KÄ±sa film

2003Â Â Â Â Â BÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ De KÃ¼Ã§Ã¼lmÃ¼ÅŸÂ ÅžebnemÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Dizi

2003Â Â Â Â Â ÅžÄ±h SenemÂ Â Â Â Â Â Â Â Â ÅžÄ±h kÄ±zÄ± SinemÂ Â Â Dizi

2003Â Â Â Â Â ÅžarkÄ±lar Seni SÃ¶ylerÂ Â Â Â Â Â Â Â FatoÅŸÂ Â Â Â Dizi

2003Â Â Â Â Â OkulÂ Â Â Â Â CeydaÂ Â Sinema filmi

2004Â Â Â Â Â KayÄ±p AÅŸklarÂ Â Â Â Â Â Nermin Dizi

2004Â Â Â Â Â Ã‡emberimde GÃ¼l OyaÂ Â Â FerihaÂ Â TV dizisi

2004Â Â Â Â Â O Åžimdi MahkumÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â AylinÂ Â Â Â Â Sinema filmi

2005Â Â Â Â Â BeÅŸinci BoyutÂ Â Â Â Ä°ÅŸ KadÄ±nÄ± Ã–zlem GÃ¼ler EkergilÂ Â Â Â Â TV dizisi

2005Â Â Â Â Â Cenneti BeklerkenÂ Â Â Â Â Â Â Â Â LeylaÂ Â Â Â Sinema filmi

2005Â Â Â Â Â Deli Mavi / Ä°ÅŸte Ã–yle Bir ÅžeyÂ Â Â Â Â Â Â LaraÂ Â Â Â Â Â TV filmi

2005Â Â Â Â Â Ã‡arpÄ±ÅŸmaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Ã‡antasÄ± Ã§alÄ±nan kadÄ±nÂ Â Â Â KÄ±sa film

2006Â Â Â Â Â Ä°ade-i ZiyaretÂ Â Â Â CansuÂ Â KÄ±sa film

2006Â Â Â Â Â Eve Giden Yol 1914Â Â Â Â Â Â Â Â Â SafiyeÂ Â Sinema filmi

2006Â Â Â Â Â Azap YoluÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â BurcuÂ Â Â TV dizisi

2006Â Â Â Â Â Kabuslar Evi: Seni BeklerkenÂ Â Â Â Â Mukaddes-Ece TV dizisi

2007Â Â Â Â Â HakkÄ±nÄ± Helal Et Gamze Dizi

2007Â Â Â Â Â BÄ±Ã§ak SÄ±rtÄ±Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Nisan ErtuÄŸrulÂ Â TV dizisi

2008Â Â Â Â Â Para=DolarÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TV filmi

2009Â Â Â Â Â Bir Bulut Olsam Narin BulutÂ Â Â Â Â Â Â Â Dizi

2009Â Â Â Â Â Casus KÄ±zlarÂ Â Â Â Â Â Â Â CloverÂ Â Seslendirme

2010Â Â Â Â Â Av MevsimiÂ Â Â Â Â Â Â AsiyeÂ Â Â Â Sinema Filmi

2010Â Â Â Â Â GÃ¼neydoÄŸu'dan Ã–ykÃ¼ler Ã–nce VatanÂ Â Â Â Â Aylin SolmazÂ Â Â Â Â Dizi

2010Â Â Â Â Â KollamaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Avukat PÄ±nar BÃ¼yÃ¼kÂ Â Â Â Â Â Â Dizi

2011Â Â Â Â Â ReisÂ Â Â Â Â Â AyÅŸeÂ Â Â Â Â Dizi

2012Â Â Â Â Â MuhteÅŸem YÃ¼zyÄ±lÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Nora(Efsun)Â Â Â Â Â Â TV dizisi

2012Â Â Â Â Â PazarlarÄ± HiÃ§ SevmemÂ Â Â DenizÂ Â Â Sinema filmi

2012Â Â Â Â Â ÅžubatÂ Â Â YaÄŸmur & SabahÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TV dizisi

2014Â Â Â Â Â AnalÄ± OÄŸulluÂ Â Â Â Â Â Â EceÂ Â Â Â Â Â Â Â Dizi

2014Â Â Â Â Â KÄ±ÅŸ UykusuÂ Â Â Â Â Â Â Â Â NihalÂ Â Â Â film

2014Â Â Â Â Â Benimle Var MÄ±sÄ±nÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Sinema filmi

2015Â Â Â Â Â Bir VarmÄ±ÅŸ Bir YokmuÅŸÂ Â NehirÂ Â Â Film

2015Â Â Â Â Â BeÅŸ KardeÅŸÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Fahriye Dizi

2016Â Â Â Â Â Hayat ÅžarkÄ±sÄ±Â Â Â Â Â Ä°pekÂ Â Â Â Â Â Dizi

2017Â Â Â Â Â Le Bureau des lÃ©gendes EsrinÂ Â Â Â Â Dizi

2017Â Â Â Â Â Ã‡ember Ä°pek EryÄ±lmazÂ Â Â Â Dizi

2017Â Â Â Â Â 7 YÃ¼zÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Dizi

2017Â Â Â Â Â BabamÄ±n GÃ¼nahlarÄ±Â Â Â Â Â Â Â Â YeÅŸimÂ Â Â Dizi

2019Â Â Â Â Â Damien veut changer le monde SelmaÂ Â Film

2020Â Â Â Â ÂAlefÂ Â Â Â Â Â YaÅŸarÂ Â Â Â Dizi