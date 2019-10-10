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10.10.2019 - 11:58 |

Meltem Miraloğlu kaç yaşında? Kiminle evlendi? Hangi dizilerde oynadı?

13 Ocak 1987'de doğan Meltem Miraloğlu, dizi ve film oyuncusu. Meltem Miraloğlu, kendinden 42 yaş büyük bir Amerikalı ile evlenince çok konuşulmaya başladı. Peki Meltem Miraloğlu kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

Meltem Miraloğlu kaç yaşında? Kiminle evlendi? Hangi dizilerde oynadı?

Oyuncu, 13 Ocak 1987'de Diyarbakır'da doğmuştur. 2 yaşında iken geçim zorlukları sebebiyle ailesiyle beraber İstanbul'a taşınmıştır. Ekim 2019'da Miraloğlu, kendinden 42 yaş büyük bir Amerikalı ile evlendi.

Çocukluğundan beri oyunculuğa ilgili olduğunu söyleyen Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olmuştur. İlk olarak "Hayatı Çalınan Çocuklar Sosyal Sorumluluk Projesi" reklam filminde oynamıştır. Daha sonra ise Hayat Devam Ediyor adlı dizide oynamıştır.

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