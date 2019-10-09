Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında? Meltem Miraloğlu biyografisi

Meltem Miraloğlu kariyerine Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi ile adım attı. İlk olarak reklam filminde rol alan Meltem Miraloğlu sonrasında çocuk gelin rollerine hayat verdi. Son olarak ABD'de yaptığı evlilik ile gündeme gelen Meltem Miraloğlu oynadığı diziler gerçek oldu dedirtti. Çünkü ünlü oyuncunun evlendiği kişi 84 yaşında! İşte Meltem Miraloğlu hakkında merak edilenler...

MELTEM MİRALOĞLU KİMDİR?

13 Ocak 1987'de Diyarbakır'da dünyaya geldi. Çocukluğundan beri oyunculuğa ilgili olduğunu söyleyen Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olmuştur. İlk olarak "Hayatı Çalınan Çocuklar Sosyal Sorumluluk Projesi" reklam filminde oynamıştır. Daha sonra ise Hayat Devam Ediyor adlı dizide oynamıştır.

Daha sonra "Adını Kalbime Yazdım" adlı dizide "Dicle" karakterine hayat vermiştir.