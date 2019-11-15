Memnuniyet oranı yüzde 90’ın üzeri

Bakan Koca, Meclis’te parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Şehir hastanelerinin maliyeti, kamu özel ortaklığı modelinden neden vazgeçildiği, CHP’nin konuya ilişkin hazırladığı raporda yer alan iddialar ile ilgili sorular üzerine Koca, özetle şunları söyledi: “Hastane binalarımızın ortalama yaşı 49’du, 150 bin yeni yatağa ihtiyaç vardı, hızla depreme hazırlanmak gerekiyordu. Hızlı yapım da güçlü finans ile mümkündü. Bu model uygulandı. O süreçte yapım ve işletmeyle ilgili tecrübeye sahip olduk. Kendi kaynaklarımızla yapılabilir olduğumuzda bütçe modeliyle yapmayı planladık. Şehir hastaneleri ile ilgili bir sürü spekülasyon yapılıyor. Burada bir kullanım yani kira bedeli bir de hizmetin ihalesi var. 25 yıllık olan kullanım bedeli. Hizmet ihalesinde süre 25 değil beş yıl. Beş yıl sonunda mevcut yüklenicilerin avantajlı olmayacağı bir şekilde yeniden ihale edeceğiz.” Koca “Hasta garantisi var deniyor, ‘Bütün hastaları 112 ile gönderiyorsunuz’ diye iddia ediliyor. Ankara’nın acil hastalarından Bilkent Şehir Hastanesi’ne giden oranı yüzde yediyi geçmiyor. Şehir hastanelerinde hasta garantisi yok” dedi.

‘Ulaşım sorunu var’

Koca, şehir hastanelerine ilişkin memnuniyet anketleri yaptırıp yaptırmadıklarına ilişkin soru üzerine de, “Memnuniyetin yüksek olduğunu görüyoruz. Memnuniyet oranı Eskişehir’de yüzde 99, Adana’da yüzde 98, Mersin’de yüzde 96, Isparta’da yüzde 95. Yok böyle bir oran. Yani yüzde 90’ın üzerinde memnuniyetten bahsediyoruz. Çalışan memnuniyeti açısından bakarsak da, yüzde 80’lerde. Birtakım sorunlar da tabi yaşıyoruz. Ulaşım sorunu daha çok karşımıza çıkıyor. Bunu çözmek için de gayret içindeyiz” açıklamasını yaptı.

Koca, bir başka soru üzerine, sözleşmede olmasına karşın yeni dönemde şehir hastanelerinde bazı hizmetleri bakanlık olarak vereceklerini söyledi. Koca, “Kemoterapi, fizik tedavi hizmetlerini sözleşmede olmasına rağmen yeni dönemde açılan ve açılmış olanlarla mutabakat yaparak artık kendimiz vermeyi planladık. Tıbbi hizmetleri kendimiz yapmalıyız” dedi.

LÖSEV’e ruhsat yanıtı

Sağlık Bakanı Koca, LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’nin ruhsat sorunuyla ilgili LÖSEV tarafından yapılan açıklamanın hatırlatılması üzerine ise şöyle konuştu: “Lösemili hastalardan bırakın LÖSEV, hiçbir özel veya vakıf üniversitesi fark alamaz. ‘Biz fark almıyoruz’ diye hiç kimse kendisini ayrıcalıklı kılmasın. Kimse kendisini kanunların üstünde göremez. “Siz, ‘lösemili çocuklar’ diyerek şimdi 25 ama 400’ün içinde 60 yatak ayırıp ‘Devamını özel hastane gibi kullanmak istiyorum. Ben buradan gelir elde etmek istiyorum’ deyip özel hastaneler yönetmeliğine tabi olmamayı göze alamazsınız. Bunun istismarına izin vermeyiz. Mevzuatta yeri olmamasına rağmen lösemili çocuklar için ayrılan 60 yatağa izin verdik. Yani lösemili çocuklar için verilmeyen bir izin yok. Toplam 100 yatak olarak izni verildi.”