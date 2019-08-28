28.08.2019 - 20:26
Memur zammı ne kadar oldu? 2019 memur zam oranları
Yurt genelindeki milyonlarca memuru yakından ilgilendiren memur zamlarına ilişkin müjdeli haber geldi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, yeni yapılacak memur zamlarını açıkladı. Peki memur zammı ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...
MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasını kararlaştırdı.
Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyonu aşkın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi sonuçlandı.
Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın başkanlığında Sayıştay Başkanlığında toplanan Kurul, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasına karar verdi.
Motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği kaza kameradaİstanbul Maltepe'de bir kebapçıda motosikletli kurye olarak çalıştığı öğrenilen 17 yaşındaki genç, motosikleti ile seyir halindeyken minibüs ile çarpıştı. Genç motosikletli kurye kazada feci şekilde hayatını kaybetti.Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.