17.10.2019 - 07:50 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara
Menbiç’te ilk Rus devriyesi
TSK ve SMO birliklerinin kuzeyine sevkiyatlarını sürdürdüğü Menbiç’te ilginç gelişmeler yaşandı.
ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Myles B. Caggins, Twitter hesabından, “Suriye’nin kuzeyinden kesin bir şekilde çekilme işlemini uyguluyoruz. Menbiç’in dışındayız” bilgisini paylaştı. Menbiç’te boşalan ABD üssüne Rus güçlerinin yerleştiğine dair fotoğraflar da sosyal medyadan paylaşıldı. Rus askeri polisinin Menbiç’te dün ilk kez devriye attığı bildirildi.
Öte yandan rejim ordusunun ise Menbiç ve civarındaki bölgelerde konuşlanmasını tamamladığı ileri sürüldü. Resulayn yakınlarındaki Til Temir kasabasının kuzeybatı kırsalındaki üç köye de rejim askerlerinin giriş yaptığı açıklandı.
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