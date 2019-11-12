MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriMenderes, Karaburun ve Çeşme'de 286 kaçak göçmen yakalandı
12.11.2019 - 10:18 | | DHA

Menderes, Karaburun ve Çeşme'de 286 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Menderes, Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince, 2 günde durdurulan 6 lastik botta toplam 286 kaçak göçmen yakaladı.

Menderes, Karaburun ve Çeşme'de 286 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen pazar günü gelen ihbarla, Menderes ilçesi Özdere açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen bulunduğunu öğrendi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik botta 25'i Kongo, 14'ü Orta Afrika Cumhuriyeti, 5'i Filistin, 4'ü Togo, 3'ü Suriye, 3'ü Fas, 2'si Senegal uyruklu 56 kaçak göçmen yakalandı. 28'si erkek, 16'sı kadın ve 12'si çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Aynı gün Karaburun ilçesi Saipleraltı açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta 36'sı Suriye, 2'si Eritre, 1'i Filistin uyruklu toplam 39 kaçak göçmen yakalandı. 13'ü erkek, 9'u kadın ve 17'si çocuk olun grup da karaya getirildi,

Sahil Güvenlik Mobil Radarı ise dün Menderes açıklarında 3 ayrı lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botlarda 76'sı Suriye, 58'si Afganistan, 5'i Irak, 5'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 1'i Mısır uyruklu 145 kaçak yakalandı. 45'i erkek, 43'ü kadın ve 57'si çocuk olan grup kıyıya getirildi. Dün Çeşme ilçesi Uçburun açıklarında tespit edilen lastik botta 40'ı Suriye, 3'ü Afganistan ve 3'ü Filistin uyruklu olmak üzere 46 kaçajk göçmen yakalandı. 12'si erkek, 14'ü kadın ve 20'si çocuk olan bu grup karaya getirildi.

3 ayrı ilçede yakalanan 286 göçmen kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İstanbul'da iğrenç olay! Böyle götürdü... Polis her yerde onu arıyor!İstanbul Pendik’te bir kişi, 9 yaşında olduğu öğrenilen erkek çocuğunu kandırarak ormanlık alana götürdü. Çocuğu taciz eden şahıs kayıplara karışırken çocuğun olayı ailesine anlatmasıyla iğrenç olay ortaya çıktı. Şahsın çocuğu götürdüğü anlar kameraya yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

VGM burs sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanıyor?

VGM burs sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanıyor?

Misafirliğe gitti ölümden döndü!

Misafirliğe gitti ölümden döndü!

Merve Taşkın kimdir? Merve Taşkın kaç yaşında?

Merve Taşkın kimdir? Merve Taşkın kaç yaşında?

Kazada ölen Aleyna'nın babasından imza kampanyası

Kazada ölen Aleyna'nın babasından imza kampanyası

Sıradaki Haber