MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMendoza 7. Boğaziçi Film Festivali’nde
24.10.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Mendoza 7. Boğaziçi Film Festivali’nde

Bu yıl 7. kez düzenlenen Boğaziçi Film Festivali kapsamında Cannes ödüllü Filipinli yönetmen Brillante Mendoza’nın masterclass etkinliği gerçekleşti.

Mendoza 7. Boğaziçi Film Festivali’nde

Uluslararası pek çok prestijli film festivalinden ödülle dönen yönetmeni yerli seyircilerle bir araya getiren etkinliğe katılım bir yoğun oldu. Masterclass etkinliğinin moderatörlüğünü ise sinema yazarı Murat Tırpan üstlendi. Önceki akşam Akademi Beyoğlu’nda sinemaseverler ile bir araya gelen yönetmen deneyimlerini paylaştı ve katılımcılarla sohbet etti.

Mendoza 7. Boğaziçi Film Festivali’nde



Belgesel çekimlerindeki gibi sinemacılığın ışıltılı kısmını bir kenara bırakarak çekimler yaptığını belirten yönetmen, kendisi için önemli olanın doğallık ve gerçeklik olduğunu söyledi. “Benim filmlerimde gerçekçilik ön planda” diyen yönetmen, elinden geldiğince gerçekçilik yakalamaya çalıştığını belirtti. Oyuncuların doğal davranmasını önemsediğini ifade eden yönetmen, “Ma Rosa” filmi üzerinden de örnekler verdi. Film yapım sürecinin ilerlemesi hakkında konuşan Mendoza, “Fikri önce ele geçirmek lazım, ilham almak lazım” diye konuştu. 

Jandarmadan sahte MİT'çi operasyonuİSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatına işe alma vaadiyle 58 kişiden harç parası, sağlık raporu, kimlik kartı bedeli adı altında para aldığı tespit edilen şebekeye operasyon yaptı. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

EYT'de son durum nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda son gelişmeler neler?

EYT'de son durum nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda son gelişmeler neler?

Şampiyon 7. bölüm fragmanı! Tansel'in yaptıkları ortaya çıkıyor...

Şampiyon 7. bölüm fragmanı! Tansel'in yaptıkları ortaya çıkıyor...

Son dakika... LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi belli oldu

Son dakika... LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi belli oldu

Jandarma'dan sahte MİT'çi operasyonu!

Jandarma'dan sahte MİT'çi operasyonu!

Sıradaki Haber