Mendoza 7. Boğaziçi Film Festivali’nde

Uluslararası pek çok prestijli film festivalinden ödülle dönen yönetmeni yerli seyircilerle bir araya getiren etkinliğe katılım bir yoğun oldu. Masterclass etkinliğinin moderatörlüğünü ise sinema yazarı Murat Tırpan üstlendi. Önceki akşam Akademi Beyoğlu’nda sinemaseverler ile bir araya gelen yönetmen deneyimlerini paylaştı ve katılımcılarla sohbet etti.









Belgesel çekimlerindeki gibi sinemacılığın ışıltılı kısmını bir kenara bırakarak çekimler yaptığını belirten yönetmen, kendisi için önemli olanın doğallık ve gerçeklik olduğunu söyledi. “Benim filmlerimde gerçekçilik ön planda” diyen yönetmen, elinden geldiğince gerçekçilik yakalamaya çalıştığını belirtti. Oyuncuların doğal davranmasını önemsediğini ifade eden yönetmen, “Ma Rosa” filmi üzerinden de örnekler verdi. Film yapım sürecinin ilerlemesi hakkında konuşan Mendoza, “Fikri önce ele geçirmek lazım, ilham almak lazım” diye konuştu.