07.11.2019 - 17:15 |
Merak ediliyor! Mevlid Kandili tarihi ne zaman? Yarın mı?
Mevlid Kandili ne zaman? Milyonlarca vatandaş, çevresindeki kişilerden Mevlid Kandili tarihini duyara k araştırmaya başlıyor. 2019 Yılının kandil tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmişti. Peki Mevlid Kandili tarihi ne zaman? Yarın mı?
Müslümanların büyük önem verdiği ve heyecanla beklediği Mevlid Kandili'nin idrak edilmesine çok az bir süre kaldı. Peygamrabimizin doğum günü olarak bilinen Mevlid Kandili için arayış hız kesmiyor. Bu anlamlı günde ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, MEvlid Kandili tarihinden emin olmak istiyor. Peki Mevlid Kandili ne zaman? Yarın mı kutlanacak?
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN? YARIN MI? (8 KASIM)
Mevlid Kandili 8 Kasım Cuma günü yani yarın idrak edilecek. Vatandaşlar tarafından dualar okunarak, kuran okunarak, namaz kılarak MEvlid Kandili anılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte'de törenle karşılandıTürkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısına katılmak üzere Macaristan'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orbán tarafından resmi törenle karşılandı.