Merak ediliyor! Mevlid Kandili tarihi ne zaman? Yarın mı?

Müslümanların büyük önem verdiği ve heyecanla beklediği Mevlid Kandili'nin idrak edilmesine çok az bir süre kaldı. Peygamrabimizin doğum günü olarak bilinen Mevlid Kandili için arayış hız kesmiyor. Bu anlamlı günde ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, MEvlid Kandili tarihinden emin olmak istiyor. Peki Mevlid Kandili ne zaman? Yarın mı kutlanacak?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN? YARIN MI? (8 KASIM)

Mevlid Kandili 8 Kasım Cuma günü yani yarın idrak edilecek. Vatandaşlar tarafından dualar okunarak, kuran okunarak, namaz kılarak MEvlid Kandili anılacak.