Merakla bekleniyor! Af yasası onaylandı mı? Ceza indirimi çıkacak mı?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti TBMM Grup Toplantısı için geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını cevapladı ve Af yasası hakkında konuştu. Son zamanlarda gündemden düşmeyen af yasası - ceza indirimi haberleri yoğun ilgi görüyor. Ailesinden veya çevresindeki vatandaşlar için af yasası hakkında bilgi almak isteyenler, internet üzerinden son dkaika haberleri takip ediyor. Af yasası son gelişmeler, ceza indirimi çıkacak mı, af yasası onaylandı mı gibi sorular günden güne artış göstermeye başladı. Peki Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bu konuyla ilgili nasıl bir açıklama yaptı? Af yasası hakkında umut ışığı var mı? İşte af yasası - ceza indirimi hakkında bilinmesi gerekenler...

AF YASASI ONAYLANDI MI? CEZA İNDİRİMİ ÇIKACAK MI?

Son dakika gündem haberlerine bir yenisi daha eklendi. Merakla araştırılan af yasası ve ceza indirimi konuları büyük ilgi görmüştü. Çok geçmeden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den af yasası ile ilgili açıklama geldi.

"Cezaya ilişkin, ileriki paketlerde yargı reformu çerçevesinde gündemde olan konular gelebilir. Ama hukuk yargılamalarıyla ilgili, noterlik, icralara yönelik borçlunun kendi malını satabilmesi gibi birtakım vatandaş lehine olan, yargılamaları hızlandıran düzenlemeler düşünülüyor. Yargı paketi çerçevesinde öyle bir çalışma yok. O konular ayrıca siyaseten tartışılıyor. Yargı paketi kendi içerisinde devam edecek. Meclis kendi gündemine hâkim’’

sözleriyle ceza indirimi ile ilgili bir düzenlemenin henüz gündemde olmadığını belirtti.