Merakla bekleniyor! EYT kimleri ilgilendiriyor? (Emeklilikte Yaşa Takılanlar)

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kimleri ilgilendiriyor. Vatandaşlar arasında merak konusu olan EYT kimleri kapsıyo sorusu yoğun ilgi görüyor. EYT, emeklilik için primi tamamlayıp yaşı bekleyenler için geçerli.

FİNLANDİYA VE ALMANYA MODELİ NEDİR?

Almanya veya Finlandiya modeli olarak bilinen bu modelde, Finlandiya ve Almanya'da da emeklilik yaşı 65, 67. Bizde ise 2008 sonrası için erkekte 61 kadında 58 yaş şartı bulunuyor.

Çok konuşulan Finlandiya modelinde erken emekli olanların maaşlarından belirli oranda kesinti yapılıyor. Finlandiya modelinde bu şekilde emekli olanlara sonradan belirli bir miktar prim ödeyerek, emekli maaşlarını yükseltme hakkı da tanınmış. Finlandiya’da bugün için ortalama emeklilik yaşı 63. Finlandiya’da tek bir emeklilik sistemi yok, özel emeklilik de var, kamu emeklilik sistemi de. Ancak bir araştırma yaptım Finlandiya’da en düşük emekli aylığı 1.200 Euro (7.500 lira) civarında. Bu maaşı alan emekliler dar gelirli sayılıyor ve geçinmekte zorluk çekiyor. Bizde ise en düşük emekli aylığı SSK’lı olarak 2.000 lira ki, bundan da düşük alanlar var. Bu şartlarda siz, EYT’lilere, Finlandiya modelini uygulayalım derseniz, her bir yıl için daha düşük emekli aylığı verirseniz, bu kişiler hem çok düşük maaş alırlar hem de diğer emekliler ile aralarında uçurum ve adaletsizlik oluşur. Bu sefer de EYT’liler ileride emekli maaşlarının artırılmasını talep eder. Bu nedenle Finlandiya modeli bize uymaz.