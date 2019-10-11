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11.10.2019 - 14:21 |

EYT çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için gelişme var mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanların durumu gündemden düşmüyor. Vatadaşlar arasında sık sık konuşulan EYT'de son durum nedir? EYT çıkacak mı? EYT haberlerini yakından takip edenler, Bakan Albayrak'ın EYT açıklamasıyla karşılaştı. İşte merak edilen EYT çalışması ile ilgili son bilgi...

EYT çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için gelişme var mı?

Son zamanlarda EYT haberleri merakla okunuyor. Prim gününü doldurmuş, yaş şartını bekleyen binlerce vatandaş, Emeklilkte Yaşa Takılanlar durumuna dahil oluyor. Yaş şartı olmadan emekli olmak isteyenlerin yakından araştırdığı EYT açıklamalarında en son Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuştu. İşte EYT hakkında yaptığı o açıklama...

EYT HABERLERİNDE SON DAKİKA DURUM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklama ile EYT yasasını bekleyen binlerce kişiye üzücü haberi verdi. Bakan Albayrak açıklamasında EYT gündemimizde yok açıklamasında bulundu.

 

Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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