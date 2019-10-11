EYT çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için gelişme var mı?

Son zamanlarda EYT haberleri merakla okunuyor. Prim gününü doldurmuş, yaş şartını bekleyen binlerce vatandaş, Emeklilkte Yaşa Takılanlar durumuna dahil oluyor. Yaş şartı olmadan emekli olmak isteyenlerin yakından araştırdığı EYT açıklamalarında en son Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuştu. İşte EYT hakkında yaptığı o açıklama...

EYT HABERLERİNDE SON DAKİKA DURUM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklama ile EYT yasasını bekleyen binlerce kişiye üzücü haberi verdi. Bakan Albayrak açıklamasında EYT gündemimizde yok açıklamasında bulundu.