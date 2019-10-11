11.10.2019 - 14:21 |
EYT çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için gelişme var mı?
Emeklilikte Yaşa Takılanların durumu gündemden düşmüyor. Vatadaşlar arasında sık sık konuşulan EYT'de son durum nedir? EYT çıkacak mı? EYT haberlerini yakından takip edenler, Bakan Albayrak'ın EYT açıklamasıyla karşılaştı. İşte merak edilen EYT çalışması ile ilgili son bilgi...
Son zamanlarda EYT haberleri merakla okunuyor. Prim gününü doldurmuş, yaş şartını bekleyen binlerce vatandaş, Emeklilkte Yaşa Takılanlar durumuna dahil oluyor. Yaş şartı olmadan emekli olmak isteyenlerin yakından araştırdığı EYT açıklamalarında en son Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuştu. İşte EYT hakkında yaptığı o açıklama...
EYT HABERLERİNDE SON DAKİKA DURUM
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklama ile EYT yasasını bekleyen binlerce kişiye üzücü haberi verdi. Bakan Albayrak açıklamasında EYT gündemimizde yok açıklamasında bulundu.