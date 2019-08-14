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14.08.2019 - 11:48

Merdiven Baba filminin konusu nedir?

Hasan Tolga Pulat'ın yönetmenliğini üstlendiği Merdiven Baba'nın başrollerinde Esra Dermancıoğlu ve Hacı Ali Konuk yer alıyor. Peki, Merdiven Baba filminin konusu nedir? İşte Merdiven Baba filmi ile ilgili merak edilenler...

Merdiven Baba filminin konusu nedir?

Fazlı’nın hayatı oldukça rutin ve sıradan gitmektedir. En yakın çevresi olan ailesi dahil herkes onu silik bir adam olarak görmektedir. Bir gün bir hurda kamyonet satın alır ve hayatı baştan aşağıya değişir! Çünkü bu sıradan bir kamyonet değildir. Havalimanlarında uçaklara biniş ve inişlerde kullanılan bir merdiven arabayı satın alıp mahalleye getiren Fazlı ile başta herkes yine dalga geçer ama Fazlı'nın 'ezik' hayatı bir gecede tam tersine dönecektir.

Yapımcılığını Mint yapımın üstlendiği komedi türündeki filmin başrollerinde Esra Dermancıoğlu ve Hacı Ali Konuk yer alıyor. Filmin yönetmenliğini Hasan Tolga Pulat üstlenirken senaryo Birol Güven'e ait.

MERDİVEN BABA OYUNCULARI

Esra Dermancıoğlu
Hacı Ali konuk
Emin Gümüşkaya
Bengü Şen
Derya Beşerler
Duru Ok
Faruk Sofuoğlu
Aşkın Şenol

Sokak ortasında tekme tokat birbirlerine girdilerDüzce'de şehir merkezinde karşı karşıya gelen iki grup bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Tekme tokat kavga edenleri etrafta bulunan vatandaşlar ayırdı.
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