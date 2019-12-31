Meriç Aral kimdir, kaç yaşında? Meriç Aral biyografisi

Meriç Aral, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne alıyor. Medcezir dizisinde Hale karakteri ile rol aldıktan sonra ekranlarda sık sık görmeye alıştığımız karakterler arasında yer alan Meriç Aral, Medcezir adli dizinin ardından Balayı filminde rol aldı. Daha sonra sırasıyla Muska, Unutursam Fısılda, Hesapta Ask, Cingöz Recai, Yanımda Kal ve Biz Böyleyiz filmlerinde rol aldı. Son olarak TV ekranında Söz adli dizide Eylem Mercier karakterine hayat veren Meriç Aral oyunculuğu kadar sesiyle de beğeni alacak mi büyük merak konusu. O Ses Türkiye jürisinde yer alan Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan jürisinden kim veya kimler Meriç Aral'in sahne performansını beğenecek. İste Meriç Aral hakkında merak edilenler...

MERİÇ ARAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Meriç Aral 17 KasIm 1988 yılında dünyaya geldi. Hukuk eğitimi sonrasında oyunculuğa yöneldi. Medcezir'deki 'Hale' rolüyle tanınması sonrasında çeşitli sinema ve televizyon yapımlarında rol aldı.

Avukaktlık yapan bir ailenin çocuğu olarak 17 Kasim 1987'da doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Ayni zamanda yan dal olarak karşılaştırmalı edebiyat bölümünde eğitim gördü. Staj sonrasında oyunculuğa başladı. Film asistanı olarak kısa bir süre görev aldı. Sultan adli dizide ilk deneyimini gerçekleştirdi ve oyunculuk eğitimi almaya başladı. Medcezir'deki 'Hale' rolüyle tanındı. Ardından Çağan Irmak’in yönetmenliğini yaptığı Unutursam Fısılda adli filmde oynadı. Sonraki süreçte Yüksek Sosyete (2016) diziler ile Hesapta Ask (2016) ve Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüsü (2017) adli filmlerde rol aldı. Su anda Star TV de yayınlanan Söz adli dizide Tolga Sarıtas, Deniz Baysal , Sarp Akkaya ve Nihat Altınkaya ile basrolleri paylaşmaktadır