Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Bu nedenle tüm piyasa Merkez'in kararına odaklanmış durumda... Ekonomistler TCMB'nin 250-300 baz puan indirim yapacağını düşünüyor. Vatandaş ise sabırsızlıkla kararın açıklanmasını bekliyor ve "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusunu yöneltiyor.

FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

PİYASADA GÖZLER ‘MERKEZ’E ÇEVRİLDİ

Merkez’in temmuzda yaptığı 425 baz puanlık yüklü faiz indiriminin ardından, enflasyonun eylül ve ekimde tek haneye gerileyeceği beklentisinin de desteğiyle bugün de faiz indirimi yapması bekleniyor.

250 - 300 BAZ PUAN

Reuters’ın 23 kurumun katılımıyla yaptığı ankette oluşan medyana göre halihazırda yüzde 19.75 seviyesinde olan politika faizinin eylülde yüzde 17.25’e çekilmesi, yılsonunda yüzde 16’ya gerilemesi bekleniyor.

Eylül için beklentiler 175 - 450 baz puan indirim aralığında şekillenirken, yılsonu için politika faizi beklentileri yüzde 12 - 17 aralığında bulunuyor.

AA’ya konuşan yabancı ekonomistler de, TCMB’nin politika faizinde 250 - 300 baz puan civarında bir indirim bekliyor.

TL’nin dolar karşısındaki performansı ve enflasyondaki düşüşün TCMB’nin faiz indirimine gitmesini sağlayacak önemli etkenler arasında olduğunu söyleyen analistler, yıl sonuna doğru politika faizinin daha aşağı seviyelere çekilebileceğine dikkati çekti.

‘FED SIFIRA ÇEKSİN’

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’da yaptığı açıklamada, borçları daha düşük faiz maliyetleriyle ve daha uzun vadede yeniden finanse etmek için ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri “sıfıra ya da daha düşük seviyeye” indirmesi gerektiğini belirtti ve Fed başkanı Jerome Powell’ı “hayatta bir kez gelebilecek fırsatı” kaçırmakla suçladı.

ECB EKSİDE DEVAM...

Öte yandan ekonomistler Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bugün yapacağı toplantısında, yüzde eksi 0.40 seviyesinde olan faizi daha da indirerek yüzde eksi 0.60 civarına çekmesini bekliyor.