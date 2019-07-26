Merkez Bankası gibi basmışlar!

İstanbul’da sahte bandrol şebekesini takibe alan Kaçakçılık polisi tarafından Esenyurt’ta bir matbaaya yapılan baskında ele geçirilen sahte 271 milyon 150 bin Amerikan Doları İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesinde sergilendi. Bugüne kadar tek operasyonda ele geçirilen en yüksek sahte para olarak kayıtlara geçen sahte dolarlar üzerinde yapılan incelemede, orijinalinden farksız olan ve ancak uzmanı tarafından ayırt edilebilen sahte banknotların birinci sınıf kâğıda basıldıkları ve seri numaralarına bile dikkat edildiği ortaya çıktı. İçerisinde iş adamından Boğaziçi Üniversitesi mezunu bir iktisatçı ve FETÖ’den ihraç polise kadar farklı kişilerin olduğu şebekenin dolar ve euro’nun özelliklerini gösteren katalog oluşturduğu tespit edildi. Türkiye genelinde son dönemde artış gösteren sahte içki ve şebekelerine yönelik çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, sahte içki üreten şebekelere sahte bandrol satan bir şebekenin matbaasını takibe aldı. Esenyurt Orhangazi mahallesinde bulunan MİMSAN Sanayi Sitesi içerisinde bulunan matbaaya 19 Temmuz Cuma günü operasyon düzenleyen ekipler, matbaa içerisindeki bir elektrik panosunun arkasında gizli bir bölme buldu.

Milyonluk villa

Gizli bölmeden içeriye giren ekipler, rekor düzeyde para ele geçirdi. 50’lik ve 100’lük banknotlar halinde bir kısmı kesilmiş bir kısmı ise kesime hazır olan sahte paranın miktarının 271 milyon 150 bin ABD Doları olduğu belirlendi. Matbaada bulunan 6 şahıs gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıslardan birisinin 2017 yılında Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki görevinden FETÖ irtibat ve iltisakı nedeniyle ihraç edilen komiser Bülent Ç. olduğu tespit edildi. Yapılan sorgulamada sekiz kişiden oluştuğu belirlenen şebekenin elebaşılığını Zekeriyaköy’de milyon dolarlık villada lüks içerisinde hayat süren ve kendisini iş adamı olarak tanıtan Ali A. olarak belirleyen polis, elebaşın yardımcısı olarak ise FETÖ’den ihraç komiser Bülent Ç. olarak tespit etti. Gözaltına alınanlar arasında, şebekenin teknik çalışmalarını yaptığı belirlenen Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu Sabri Ali S.’nin ise yakalanmasını için çalışmalar sürüyor. Sabri Ali A.’nın hazırlanan dijital kalıpların kâğıda aktarılmasını planlayan isim olduğu belirlendi.

İki şüpheli aranıyor

Gözaltına alınan altı kişi mahkemece tutuklanırken, elebaşı Ali A. ve dolar ve euro’nun çizimini yapan şebekenin grafikeri aranıyor. Yurt dışına çıkarılmasının planlandığı tespit edilen paraların ve şebeke üyelerinin terör örgütü FETÖ ile bağlantısının araştırması da sürüyor.

Gerçeğinden farksız

5 milyon lira harcama yaparak yurt dışından baskı makineleri ile boya ve baskı malzemeleri getiren şebekenin ani polis operasyonlarına karşılık telsiz ağı kurduğu da tespit edildi. Basılan sahte banknotların orijinal Dolar ve Euro’nun basıldığı kağıtlarla aynı kalitede olduğu ve gerçeğinden ancak uzmanı tarafından ayırt edilebileceğini ifade eden polis yetkilileri, özel kalıplarla basılan paraların orjinaline yakın olması için seri numaralarına bile dikkat edildiğini belirtti.