Merkezde ilişkiler var

Bunlardan biri bir önceki filmi “Babamın Kanatları”yla (2016) birçok ödül kazanan Kıvanç Sezer’in 2. filmi “Küçük Şeyler”di. Dünya prömiyerini 54. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali’nin ana yarışmasında yapan film, işçilerin acımasız çalışma şartlarına odaklanan “Babamın Kanatları”nın ardından Sezer’in konutlara odaklanan üçlemesinin ikinci filmi. Ancak “Babamın Kanatları”nın konusunun getirdiği dramın tersine “Küçük Şeyler”, mizah öğelerine ve absürtlüğe de yer açan bir yapım. Şehirli orta sınıfın hallerini konu alan filmde Onur’u canlandıran Alican Yücesoy’un performansı aktöre ödül kazandırabilir.

Fei’den ustalık sınıfı

Önceki gün yarışma kapsamında gösterilen ve dünya prömiyerini Altın Koza’da yapan “Kronoloji” ise Ali Aydın’ın imzasını taşıyor. Filmin merkezinde ilişkiler var.

Festivalde önceki gün bu iki filmin yanı sıra Semih Kaplanoğlu’nun vizyonda olan filmi “Bağlılık Aslı”nın da galası yapıldı. Galaya Kaplanoğlu’nun yanı sıra filmin oyuncu kadrosundan Kübra Kip, Ece Yüksel ve Umut Kurt da katıldı. Festivalin dikkat çeken diğer bir etkinliği ise Çin sinemasının usta yönetmeni Xie Fei’nin 1993 yılında Berlin Film Festivali’nen büyük ödül Altın Ayı ile dönen filmi ‘Güzel Kokulu Ruhlar Gölünün Kadınları’nın izleyiciyle buluşması ve Xie Fei’nin festival takipçileri için gerçekleştirdiği ustalık sınıfıydı.