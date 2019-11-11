Merkür tutulması 11 Kasım 2019 | Merkür tutulması nedir?

Merkür tutulması nedir? Merkür tutulmasında ne olur? Bugün gerçekleşecek olan Merkür tutulması canlı olarak izlenebilecek.

MERKÜR TUTULMASI NEDİR?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güneş Sistemi'nin en küçük gezegeni Merkür, 11 Kasım Pazartesi Güneş ile Dünya'nın arasından geçecek.

Antalya'da bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, bir etkinlikle bu gök olayını halkla buluşturacak. Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde saat 15.40'tan itibaren Güneş ufka inerek, doğal nedenlerden dolayı görülemez duruma gelene kadar etkinlik sürecek. Bu sırada TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi uzmanları, katılımcıları bilgilendirecek. Bilim Toplum Merkezi'ndeki tek teleskoptan yapılacak gözlem "https://www.youtube.com/c/TÜBİTAKUlusalGözlemevi" adresinden canlı izlenebilecek.

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SONRAKİ GEÇİŞ 2032'DE

Bakan Varank da söz konusu etkinliğe ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gözlerimiz pazartesi günü Merkür'de olacak. En hızlı gezegen Merkür, Güneş ile Dünya'nın arasından geçecek. Uzay meraklıları bu ilginç gökyüzü olayını, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinden takip edebilir. Bir sonraki geçiş 13 Kasım 2032'de olacak." ifadelerini kullandı.

DÜNYA'YA 101 KM UZAKLIKTA

Güneş'e en yakın gezegen Merkür, en son 9 Mayıs 2016'da benzer bir geçişi yapmıştı. Merkür, ortalama bir yüzyılda 13 kez Güneş'in önünden geçiyor. Pazartesi günü Merkür, Dünya'ya 101 milyon kilometre uzaklıkta olacak.

Merkür'ün geçişi, Kuzey ve Güney Amerika, Antarktika, Batı Afrika ve Atlantik Okyanusu'nda tamamen, Türkiye'de ise öğleden sonra başlayıp gün batımına kadar gözlemlenebilecek.

Söz konusu gök olayı, Güneş tutulması gözlükleri kullanılsa bile çıplak gözle takip edilemeyecek. Geçiş sırasında Merkür, 1 liranın 500 metre uzaklıktan görünüşü kadar küçük olacak. Bu nedenle Güneş'te bir ışık azalması meydana gelmeyecek.

GÜNEŞE DOĞRUDAN BAKMAMAK GEREKİYOR

Bu gök olayını gözleyebilmek için mutlaka özel üretilmiş güneş filtresine sahip teleskopların kullanılması gerekiyor. Uzmanlar, filtresiz dürbün veya teleskop gibi optik aletlerle Güneş'e doğrudan bakıldığında göz retinasının ciddi şekilde zarar göreceği uyarısında bulunuyor.