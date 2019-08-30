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30.08.2019 - 07:50| ANKARA Milliyet Â

Mersin LimanÄ±â€™nda 7 milyonluk kokain

Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± GÃ¼mrÃ¼k Muhafaza ekiplerince Mersin LimanÄ±â€™nda gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda bir konteynerde 23 kilo 749 gram kokain ele geÃ§ti.

Mersin LimanÄ±â€™nda 7 milyonluk kokain

UyuÅŸturucunun piyasa deÄŸerinin 7 milyon 125 bin TL olduÄŸu bildirildi. Mersin GÃ¼mrÃ¼k Muhafaza KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Ä°stihbarat MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince, GÃ¼ney Amerikaâ€™dan Mersin LimanÄ±â€™na getirilecek bir konteyner riskli olarak deÄŸerlendirildi. Limana yanaÅŸan gemiden tahliye edilen konteyner, x-ray tarama sisteminden geÃ§irildi. Bu sÄ±rada konteynerin soÄŸutucu bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ÅŸÃ¼pheli yoÄŸunluk saptandÄ±. DedektÃ¶r kÃ¶peklerin de tepki gÃ¶stermesi Ã¼zerine konteynerin motorunun bulunduÄŸu bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n kapaÄŸÄ± aÃ§Ä±ldÄ±. KapaÄŸÄ±n altÄ±nda ki gizli bÃ¶lmede, siyah koli bandÄ±yla sarÄ±lmÄ±ÅŸ 20 pakette 23 kilo 749 gram kokain ele geÃ§irildi.

Kötü kokular gelen evden ceset çÄ±ktÄ±NiÄŸde'de Afgan uyruklu bir kadÄ±n evinde ölü bulundu. YaklaÅŸÄ±k bir hafta önce hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlenen kadÄ±nÄ±n ölüm nedeni belirlemek için otopsi yapÄ±lacak.
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