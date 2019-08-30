Mersin LimanÄ±â€™nda 7 milyonluk kokain

UyuÅŸturucunun piyasa deÄŸerinin 7 milyon 125 bin TL olduÄŸu bildirildi. Mersin GÃ¼mrÃ¼k Muhafaza KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Ä°stihbarat MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince, GÃ¼ney Amerikaâ€™dan Mersin LimanÄ±â€™na getirilecek bir konteyner riskli olarak deÄŸerlendirildi. Limana yanaÅŸan gemiden tahliye edilen konteyner, x-ray tarama sisteminden geÃ§irildi. Bu sÄ±rada konteynerin soÄŸutucu bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ÅŸÃ¼pheli yoÄŸunluk saptandÄ±. DedektÃ¶r kÃ¶peklerin de tepki gÃ¶stermesi Ã¼zerine konteynerin motorunun bulunduÄŸu bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n kapaÄŸÄ± aÃ§Ä±ldÄ±. KapaÄŸÄ±n altÄ±nda ki gizli bÃ¶lmede, siyah koli bandÄ±yla sarÄ±lmÄ±ÅŸ 20 pakette 23 kilo 749 gram kokain ele geÃ§irildi.