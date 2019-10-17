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17.10.2019 - 14:29 | | AA

Mersin merkezli 6 ilde operasyon! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Mersin merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin merkezli 6 ilde operasyon! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre , FETÖ/PDY şüphelilerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün Silifke ilçesinde yeniden yapılanma çalışmalarına giriştiği ve himmet topladığı yönünde bilgiler edinildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Mersin, İstanbul, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Konya'da aralarında örgütün "il ablası, abisi ve il finansçısı" diye tabir edilen kişilerin de bulunduğu 56 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı. Firari 7 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

Mersin merkezli 6 ilde operasyon Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Operasyonda toplanan himmet paralarına da el konuldu.

Polis, trenin çarpmak üzere olduğu aracın sürücüsünü son anda kurtardı.
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