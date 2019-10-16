Mersin'de 13 ayrÄ± noktada yangÄ±n!

Ä°lÃ§enin yÃ¼ksek rakÄ±mlÄ± KÄ±lÄ±Ã§ Mahallesi'nde, ormanlÄ±k alanda Ã§Ä±kan veÂ gece boyunca karadan mÃ¼dahale edilen yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sabahÂ saatlerinde 4 helikopterin katÄ±lÄ±mÄ±yla sÃ¼rdÃ¼.

Ekiplerin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. YangÄ±nda zararÂ gÃ¶ren alanÄ±n tespiti iÃ§in ekipler Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Anamur ilÃ§esinde Ã§Ä±kan yangÄ±n, rÃ¼zgarÄ±n etkisiyle bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ, ilk etaptaÂ 3 helikopter, 25 arazÃ¶z, 1 dozer ve orman iÅŸÃ§ileriyle yangÄ±na mÃ¼dahale edilmiÅŸti. BÃ¶lgedeki 13 ayrÄ± noktadan yÃ¼kselen alevleri kontrol altÄ±na almak iÃ§in Adana,Â Antalya ve Konya'dan takviye ekipler ile 5 arazÃ¶z daha sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±naÂ katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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