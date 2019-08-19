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19.08.2019 - 14:57| DHA

Mersin’de akılalmaz olay! Domuza işkence yapmışlar

Mersin’de, kapatıldığı kafesten kaçıp, apartmanın girişine saklanan yaralı yaban domuzu, belediye ekiplerince tedaviye alındı. Domuzu kente getirdiği belirlenen ve gözaltına alınan lokanta çalışanı Yusuf A. (21), ifadesinde hayvanı yaralı halde bulduğunu ve tedavisini yaptırmak için kente getirdiğini öne sürdü.

Mersin’de akılalmaz olay! Domuza işkence yapmışlar

Olay, öğlen saatlerinde, merkez Akdeniz ilçesindeki Yeni Mahalle'de meydana geldi. Kırsal kesimde iddiaya göre, yaban domuzu yakalayan bir kişi, hayvanı 33 ACC 658 plakalı kamyonetin arkasındaki kafese koyup, mahalleye getirdi. Bir süre sonra yaban domuzu iddiaya göre, kafesten kaçıp, bitkin halde yakındaki apartmana girdi. Bu sırada bir apartman sakini balkondayken olayı görünce, cep telefonu kamerası ile o anları kaydetti, polis ve itfaiyeye ihbarda bulundu. Yaban domuzunu getiren kişi ise olay yerinden kaçarken, bölgeye polis ve itfaiye ile birlikte gelen Büyükşehir Belediyesi Veteriner Daire Başkanlığı ekipleri, apartmana girip domuzun yanına gitti. Domuzun bitkin olduğunu gören ekipler, yaptıkları kontrolde hayvanın burnuna şiş sokularak yaralandığını belirledi. Özel kıskaçlarla yakalanan yaralı hayvan, tedavisinin yapılacağı merkeze götürülmek üzere sahipsiz hayvan taşıma aracına konuldu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaban domuzunun getirildiği aracı belirleyen ekipler, ardından yerini de tespit etti. Yapılan araştırmada aracın sürücüsünün bir lokantada çalışan Yusuf A. olduğu saptandı. Gözaltına alınan Yusuf A.'nın ilk ifadesinde domuzu yaralı halde bulduğunu ve tedavisini yaptırmak için kente getirdiğini söylediği öğrenildi. Kamyonette yapılan aramada ise arka kasada 1 şiş bulundu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 

 

 

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