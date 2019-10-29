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29.10.2019 - 09:09 | | İHA

Mersin’de bir kişiyi döverek öldürdüler!

Mersin’in Mut ilçesinde, İçkili bir mekan önünde dövülen kişi hayatını kaybetti.

Mersin’de bir kişiyi döverek öldürdüler!

Alınan bilgiye göre, bir içkili mekan önünde Mehmet Elbeyli (42) ile kimliği öğrenilemeyen 3 kişi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu darp edilen Elbeyli ağır yaralandı. Ambulans ile Mut Devlet Hastanesine kaldırılan Elbeyli, sevk edildiği Mersin'de hayatını kaybetti.

Mehmet Elbeyli’yi döverek ölümüne sebep olan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

 

 

29 Ekim kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldıCumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle sabah 06.00'dan itibaren kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi ve caddeye çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Yapılan düzenlemelere göre Vatan Caddesi'ne gelen bütün yollar ve Vatan Caddesi'nden çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Kapanan yol girişlerinde trafik polisleri önlem alırken sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Kapatılan yollar kutlamaların bitmesinin ardından tekrar trafiğe açılacak.
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