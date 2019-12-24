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24.12.2019 - 10:28 |

Mersin'de bugün okullar tatil mi? Mersin Valisi Ali İhsan Su açıkladı

Akdeniz'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Adana'da okullar tatil edildi. Mersin'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bugün okulların tatil edildiği haberi yayıldı. Bu iddiaların ardından Mersin Valisi, Ali İhsan Su açıklamalarda bulundu. Peki Mersin'de bugün okullar tatil mi?

Mersin'de bugün okullar tatil mi? Mersin Valisi Ali İhsan Su açıkladı

Mersin'de bugün okullar tatil mi sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Akdeniz Bölgesi'nde etkili olan kuvetli sağanak yağış nedeniyle dün sosyal medyada Mersin'de okullar tatil edildi iddiları ortaya atıldı. Bu iddiaların ardından Mersin Valisi Ali İhsan Su açıklamalarda bulundu. Peki Mersin'de bugün okullar tatil mi? İşte o sorunun yanıtı...

Mersin'de okulların tatil edildiği iddiası

Mersin Valisi Ali İhsan Su: "Okulların tatil olduğu haberleri asılsızdır. Okullarımız açıktır, eğitim-öğretim devam ediyor"

Mersin Valisi Ali İhsan Su, kentte akşam başlayan yağış sonrasında sosyal medyada okulların tatil edileceği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Vali Su, "Sevgili öğrenciler ve veliler, 24.12.2019 Salı günü yağış sebebiyle okulların tatil olduğu haberleri asılsızdır. Okullarımız açıktır, eğitim-öğretim devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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