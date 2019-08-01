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01.08.2019 - 12:07| DHA/İHA

Aynı yöntemle çalmış!

Mersin’de, yankesicilik yöntemi ile dolmuştaki iki yolcunun toplam 6 bin 500 TL'sini çaldığı ileri sürülen S.T.'nin kimliği, minibüslerin güvenlik kamera kayıtlarından belirlenerek yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Aynı yöntemle çalmış!

Kent merkezinde, 19 ve 24 Temmuz tarihlerinde meydana gelen 2 olayda mağdurlar M.K. ve A.S., şehir içi yolcu minibüsünden indiklerinde ceplerindeki bin 500 TL ile 5 bin TL'nin çalındığını fark edip polise başvurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, minibüslerin güvenlik kamerasını incelemeye alıp yankesicilik şüphelisinin Adana'da yaşayan S.T. olduğunu belirledi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinde yakalanıp Mersin polisine teslim edilen S.T., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

TANINMAMAK İÇİN ŞAPKA TAKMIŞ

Öte yandan, şüpheli şahsın olayları gerçekleştirme anları da dolmuşların kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Belirlediği vatandaşların arkasından dolmuşlara yolcu gibi binen şahıs, parasını aldığı ilk vatandaşın arkasına otururken, ikinci vatandaşın ise yanına oturuyor. Vatandaşlar hiç fark etmeden cebindeki paraları alan şahıs, ilk durakta dolmuştan iniyor. Ayrıca tanınmamak için şahsın her 2 olayda da aynı şapkayı takması dikkat çekti.

Eski damadını bacağından vurduSakarya'nın Hendek ilçesinde, N.G. (65), tartıştığı eski damadı Kemal Karadeniz'i cadde ortasında tabancayla bacağından vurarak yaraladı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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