Mersin'de terör operasyonu: 4 gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DKP/BÖG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 5 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 4'ü gözaltına alındı, evlerinde yapılan aramada ise örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, broşür, yasak yayınlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi ise aranıyor.
'Üzerine motosiklet düştü’ denilen minik Nurcan'ı üvey annesi dövmüşAdana'da 'üzerine motosiklet düştü' diye hastaneye getirilen Suriyeli 3 yaşındaki Nurcan El Mustafa'yı üvey annesinin dövdüğü ortaya çıktı. Başına aldığı darbeyle beyin kanaması geçiren, vücudunda darp izlerine rastlanan küçük Nurcan'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, gözaltına alınan üvey anne tutuklandı.