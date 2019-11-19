MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriMert’in mayın bulan drone’u Vietnam’da
19.11.2019 - 07:50 |

Mert’in mayın bulan drone’u Vietnam’da

Uluslararası Yetenekli Çocuklar Eğitim Programları (UYCEP) ve Antalya AKEV Üniversitesi iş birliğiyle, üstün yetenekli ve dâhi öğrencilerin Antalya’daki kampına katılan İstanbul Alparslan Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi Mert Delibalta, yer altındaki mayın ve patlayıcıları bulabilen drone projesini anlattı.

Mert’in mayın bulan drone’u Vietnam’da

Lazer kullanıldığı drone’un, yerin üstündeki patlayıcıları “görüntü işleme” diye tabir edilen şekilde bulduğunu anlatan Delibalta şunları söyledi: “Drone üzerine görüntü işleme cihazını yerleştirdim. Bu cihaza barutun elementlerini bilgisayar ortamında java yazılımı desteğiyle kodladım. Kamera, bu elementleri dedektör sistemi sayesinde gördüğünde hemen uyarı sinyali vermeye başlıyor. Drone 1 metre derinliğindeki barutu bulabiliyor. Barutun tiplerini tanıtmak için 1107 satır kod yazdım. Kodlama işlemi 3 ay sürdü. Drone yerin altındaki patlayıcıları lazerle bulabiliyor.”

Drone projesiyle ilgili Vietnam Konsolosluğu’nun kendisiyle iletişime geçtiğini belirten Delibalta, “Vietnam’a 4 tane drone gönderdim. Orada savaştan kalmış mayınları buluyor. Türkiye’de ise Jandarma Özel Harekât ile görüşmelerimiz oldu ve çalışmalar sürüyor” dedi.

Mert’in mayın bulan drone’u Vietnam’da

 

10 noktada 'şok' uygulaması! Aranan 7 kişi yakalandıAdana’da 288 polisin katılımıyla şok asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zalim İstanbul 20. bölüm fragmanı! Nedim ve Cemre yüzleşiyor!

Zalim İstanbul 20. bölüm fragmanı! Nedim ve Cemre yüzleşiyor!

‘Temizlemezlerse harekât başlar’

‘Temizlemezlerse harekât başlar’

‘Babamın adını akademiyle yaşatacağız’

‘Babamın adını akademiyle yaşatacağız’

Kız öğrencilerin sayısı artırılacak

Kız öğrencilerin sayısı artırılacak

Sıradaki Haber