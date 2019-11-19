Mert’in mayın bulan drone’u Vietnam’da
Uluslararası Yetenekli Çocuklar Eğitim Programları (UYCEP) ve Antalya AKEV Üniversitesi iş birliğiyle, üstün yetenekli ve dâhi öğrencilerin Antalya’daki kampına katılan İstanbul Alparslan Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi Mert Delibalta, yer altındaki mayın ve patlayıcıları bulabilen drone projesini anlattı.
Lazer kullanıldığı drone’un, yerin üstündeki patlayıcıları “görüntü işleme” diye tabir edilen şekilde bulduğunu anlatan Delibalta şunları söyledi: “Drone üzerine görüntü işleme cihazını yerleştirdim. Bu cihaza barutun elementlerini bilgisayar ortamında java yazılımı desteğiyle kodladım. Kamera, bu elementleri dedektör sistemi sayesinde gördüğünde hemen uyarı sinyali vermeye başlıyor. Drone 1 metre derinliğindeki barutu bulabiliyor. Barutun tiplerini tanıtmak için 1107 satır kod yazdım. Kodlama işlemi 3 ay sürdü. Drone yerin altındaki patlayıcıları lazerle bulabiliyor.”
Drone projesiyle ilgili Vietnam Konsolosluğu’nun kendisiyle iletişime geçtiğini belirten Delibalta, “Vietnam’a 4 tane drone gönderdim. Orada savaştan kalmış mayınları buluyor. Türkiye’de ise Jandarma Özel Harekât ile görüşmelerimiz oldu ve çalışmalar sürüyor” dedi.