Mert’in mayın bulan drone’u Vietnam’da

Lazer kullanıldığı drone’un, yerin üstündeki patlayıcıları “görüntü işleme” diye tabir edilen şekilde bulduğunu anlatan Delibalta şunları söyledi: “Drone üzerine görüntü işleme cihazını yerleştirdim. Bu cihaza barutun elementlerini bilgisayar ortamında java yazılımı desteğiyle kodladım. Kamera, bu elementleri dedektör sistemi sayesinde gördüğünde hemen uyarı sinyali vermeye başlıyor. Drone 1 metre derinliğindeki barutu bulabiliyor. Barutun tiplerini tanıtmak için 1107 satır kod yazdım. Kodlama işlemi 3 ay sürdü. Drone yerin altındaki patlayıcıları lazerle bulabiliyor.”

Drone projesiyle ilgili Vietnam Konsolosluğu’nun kendisiyle iletişime geçtiğini belirten Delibalta, “Vietnam’a 4 tane drone gönderdim. Orada savaştan kalmış mayınları buluyor. Türkiye’de ise Jandarma Özel Harekât ile görüşmelerimiz oldu ve çalışmalar sürüyor” dedi.