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19.08.2019 - 15:42

Merve Boluğur kimdir kaç yaşında? Merve Boluğur biyografisi

Merve Boluğur son dönemde ekranda çok fazla görünmese de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak dünyaca ünlü fotoğraf paylaşım uygulaması üzerinden 'Hayata karşı duruşum' notu ile paylaştığı fotoğraf oldukça etkileşim aldı. Peki Merve Boluğur kimdir, kaç yaşında? İşte güzel oyuncunun paylaştığı fotoğraf ve hakkında merak edilenler

Merve Boluğur kimdir kaç yaşında? Merve Boluğur biyografisi

Merve Boluğur, Kanal D ekranından yayınlanan Acemi Cadı adlı dizi ile geniş hayran kitlelerine ulaşmıştır. Bu dizinin ardından birçok dizide rol alan Merve Boluğur, son dönemde ekranda çok fazla görünmese de sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkın ardından depresyona girdiği iddiaları ortaya atılan güzel oyuncu Merve Boluğur şu sıralar tatilin tadını çıkarıyor. Peki Merve Boluğur kimdir?

MERVE BOLUĞUR KİMDİR?

Merve Boluğur daha önce birkaç filmde rol almış, reklam filmlerinde oynamıştır. 2006 : 2007 yıllarında yayınlanan televizyon dizisi Acemi Cadı'da Ayşegül adlı bir cadıyı canlandırarak başrol oynamış ve bu sayede tanınmıştır. Daha sonra da TRT´de yayınlanan Aşk Yeniden adlı dizide Eylül adında bir karakteri canlandırmıştır.

Merve Boluğur kimdir kaç yaşında Merve Boluğur biyografisi

2009 yılında Star TV'de yayınlanan Kül ve Ateş dizisinde Hayal İsfendiyar adlı karakteri canlandırarak oyunculuğuna devam etmiştir. Kolpa'nın Kadınım şarkısının klibinde Çağkan Çulha ile birlikte oynamıştır. Keremcem'in Yutkunamıyorum şarkısının klibinde de oynamıştır.Küçük Sırlar adlı dizide Ayşegül karakterini canlandırmıştır.

Kuzey Güney adlı dizide ise "Zeynep" karakterini canlandırmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Nurbanu Sultan" karakterini canlandırmıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır. Mayıs 2012 ayı itibarıyla Rexona markasının reklam yüzü olmuştur. 2014 yılında Maybelline NewYork'un ilk Türk marka yüzü olmuştur. Murat Dalkılıç'ın 2016'da çıkardığı Epik adlı albümündeki Boya Gitsin şarkısında eşiyle düet yapmıştır. 2018 yılı Mart ayında ‘Merve Boluğur’ adıyla kozmetik markası kurmuştur ve ilk ürünü kırmızı ruj olmuştur.

 

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