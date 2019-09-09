Merve Çağıran kimdir, kaç yaşında ve nereli? Çocuk dizisi Akça Yılmaz (Merve Çağıran biyografisi)
Kalp Atışı ve Fi dizisinin birinci sezonunda da rol alan ve şimdi de yeni dizi Çocuk ile izleyenlerin karşısına çıkan Merve Çağıran, gecenin hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri oldu. Peki Merve Çağıran kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Merve Çağıran'ın hayat hikayesi...
Merve Çağıran kimdir? Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine toplayan Merve Çağıran'ın kim olduğu merakla araştırılıyor. Adını başarılı projelerde geçiren Merve Çağıran hakkında merak edilenler...
MERVE ÇAĞIRAN KİMDİR?
Merve Çağıran (d. 1992, Balıkesir), Türk Oyuncu 35,5 sanat merkezi'nde eğitim almıştır. 2010 yılında Tek Türkiye adlı dizi ile oyunculuk kariyerine adım attı. Farklı projelerde yer alan oyuncu, 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile asıl çıkışını yapmıştır.
Filmografisi
2010 Tek Türkiye
2012 Farklı Desenler Vicdan
2013 Nizama Adanmış Ruhlar
2013 - 2014 Şefkat Tepe Dicle
2013 - 2014 Ötesiz İnsanlar
2014 Hıyanet Sarmalı
2014 Kaçak Gelinler Güneş
2014 - 2015 Küçük Gelin Havin
2015 Tatlı Küçük Yalancılar Janset
2016 - 2017 Aşk Laftan Anlamaz İpek
2017 Fi Ceren
2017 Kalp atışı Dr.İpek Erdem
2019 Çocuk
Sinema
2016 İkimizin Yerine Sevil