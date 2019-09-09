Merve Çağıran kimdir, kaç yaşında ve nereli? Çocuk dizisi Akça Yılmaz (Merve Çağıran biyografisi)



Merve Çağıran kimdir? Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine toplayan Merve Çağıran'ın kim olduğu merakla araştırılıyor. Adını başarılı projelerde geçiren Merve Çağıran hakkında merak edilenler...

MERVE ÇAĞIRAN KİMDİR?

Merve Çağıran (d. 1992, Balıkesir), Türk Oyuncu 35,5 sanat merkezi'nde eğitim almıştır. 2010 yılında Tek Türkiye adlı dizi ile oyunculuk kariyerine adım attı. Farklı projelerde yer alan oyuncu, 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile asıl çıkışını yapmıştır.

Filmografisi

2010 Tek Türkiye

2012 Farklı Desenler Vicdan

2013 Nizama Adanmış Ruhlar

2013 - 2014 Şefkat Tepe Dicle

2013 - 2014 Ötesiz İnsanlar

2014 Hıyanet Sarmalı

2014 Kaçak Gelinler Güneş

2014 - 2015 Küçük Gelin Havin

2015 Tatlı Küçük Yalancılar Janset

2016 - 2017 Aşk Laftan Anlamaz İpek

2017 Fi Ceren

2017 Kalp atışı Dr.İpek Erdem

2019 Çocuk

Sinema

2016 İkimizin Yerine Sevil