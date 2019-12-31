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31.12.2019 - 18:50 |

Merve Dizdar kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Merve Dizdar "O Ses Türkiye 2020 Yılbaşı Özel" programına konuk oldu. Sesiyle jüri ve seyirciyi etkileyen Dizdar'ın performansı alkış alırken ünlü oyuncuyu ekranda görenler "Merve Dizdar kimdir? Kaç yaşında nereli?" sorularına cevap aradı.

Merve Dizdar kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

 

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında birbirinden ünlü isimler performans sergileyecek. Bu isimlerden biri de Merve Dizdar... Merve Dizdar söyleyeceği şarkılarla seyirciyi coştururken televizyon başındaki izleyiciler de ünlü oyuncu hakkındaki bilgileri merak etti. İşte "Merve Dizdar kimdir? Kaç yaşında nereli?" sorusunun cevabı...

MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmaktadır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayan oyuncu, ilk sinema deneyimini ise "Bir Ses Böler Geceyi" filminde gerçekleştirmiştir. Kavak Yelleri, Geniş Aile gibi dizilerle televizyon kariyerinde aşama kaydeden Dizdar, şimdilerde ise Show TV'de yayınlanan Yüz Yüze dizisinde Yeşim karakterini canlandırmıştır.

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