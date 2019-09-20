Merve Özbey kimdir Kaç yaşında?
18 Temmuz 1988'de İstanbul'da doğan Mever Özbey, Erdem Kınay ile iş birliğine gittiği "Duman" ve "Helal Ettim" şarkılarıyla Türkiye'de ün kazandı. Son zamanlarda çok konuşulan Merve Özbey, evleneceğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini meraklandıran Merve Özbey, Kenan Koçak ile nikah masasına oturacak.
Merve Özbey, 18 Temmuz 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi, aslen Erzurumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. Özbey'i ilk keşfeden ise Ebru Gündeş oldu. Şarkıcı Utku'nun sahne aldığı bir kulüpte vokal yapan Özbey'i dinleyen Gündeş birkaç şarkı daha söylemesini rica ettikten sonra "Vokalim olmak ister misin?" diye sordu. Teklifi kabul eden Özbey ardından da Demet Akalın, Bengü, Özcan Deniz, Ferman Toprak, Utku ve Yaşar İpek gibi isimlere vokallik yaptı. Demet Akalın'ın albüm lansmanında solo performans sergilerken Erdem Kınay'la tanıştı. Kınay, proje albüm yapacağını söyledi ve Özbey'e demo kaydı yaptı. 2012 yılında Kınay'ın çıkardığı Proje albümünde "Duman" şarkısına eşlik etti. Şarkı büyük kitlelere ulaşarak, Özbey'in ilk kez duyulmasını sağladı. 2013 yılında Kınay'ın ikinci albümü olan Proje 2'de "Helal Ettim" şarkısını seslendirdi. Kınay ile yaptığı şarkılar ses getirince solo albüm yapmaya karar verildi.
Temmuz 2015 yılında Özbey'in ilk albümü Yaş Hikayesi piyasaya sürüldü. Albümün çıkış şarkısı da sözleri Deniz Erten, müziği Erdem Kınay'a ait olan "Yaş Hikayesi" oldu. Şarkı Türkiye resmî listesi'nde iki numaraya kadar yükselmeyi başardı. Albümün ikinci video klibi ise "Topsuz Tüfeksiz" şarkısına çekildi.
Diskografisi
Solo albümler
Yaş Hikayesi (2015)
Devran (2019)
Konuk olduğu albümler
Proje - 2012
Proje 2 - 2013
Musa Eroğlu ile Bir Asır - 2015
Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları - 2018
Ahmet Selçuk İlkan Unutulmayan Şarkılar - 2018
Klipler
"Duman (feat. Erdem Kınay)"
"Helal Ettim (feat. Erdem Kınay)"
"Yaş Hikayesi"
"Topsuz Tüfeksiz"
"Vicdanın Affetsin"
"Boynun Borcu"
"Vuracak"(Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları)
"Hani Bizim Sevdamız" (Ahmet Selçuk İlkan Unutulmayan Şarkılar)
"Tebrikler"
"Yaramızda Kalsın"