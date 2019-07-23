Merve Sevi hangi dizilerde oynadı? Merve Sevi kaç yaşında?
24 Temmuz 1987'de doğan Merve Sevi, Nişantaşı Nuri Akın Lisesi 2003-2004 dönemi mezunudur. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünde okudu. Peki Merve Sevi hangi projelerde yer aldı?
Kariyerine çeşitli reklam filmlerinde de rol alarak başlayan oyuncu daha sonra da Omuz Omuza ve Hayat Bilgisi dizilerinde yer aldı. En büyük şöhreti ise Barış Akarsu ile başrol oynadığı Yalancı Yarim dizisinde kazandı.
Dizileri
Hayat Mucizelere Gebe (2015) Kanal D
Canımın İçi (2012) Star TV
Yalancı Bahar (2011) Star TV
İzmir Çetesi (2011) Star TV
İhanet (2010) Star TV
Doktorlar (2008-2009) Sezon 3 Show TV
Hayat Güzeldir (2008) Show TV
Dağlar Delisi (2007) Star TV
Yalancı Yarim 2006 Star TV
Hayat Bilgisi (2004-2005) Sezon 3 Show TV
Omuz Omuza (2004) Kanal D
Filmleri
Oyun Kısa Film (2009)
Rina (2010)
Gülcemal (2014)
Selam 2 Bahara Yolculuk (2015)
Şeytanın Çocukları El Ebyaz (2016)
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Tiyatro oyunları
Öldüm Öldüm Dirildim (2012)
Bebek Tüpe Sıkışmış Umutlar (2013)
Hafta Sonunun Son Günü 2013
Bir Öyle Bir Böyle (2014)
Akla Ziyan İşler (2014)
Sevgili Karım (2015)
Sorma Söylemem (2015)
Fareler ve İnsanlar 2016
Keyf-i Ramazan 2017
kaç baba kaç 2017
Kadın Kafası 2018
Reklam filmleri