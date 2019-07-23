Merve Sevi hangi dizilerde oynadı? Merve Sevi kaç yaşında?

Kariyerine çeşitli reklam filmlerinde de rol alarak başlayan oyuncu daha sonra da Omuz Omuza ve Hayat Bilgisi dizilerinde yer aldı. En büyük şöhreti ise Barış Akarsu ile başrol oynadığı Yalancı Yarim dizisinde kazandı.

Dizileri



Hayat Mucizelere Gebe (2015) Kanal D

Canımın İçi (2012) Star TV

Yalancı Bahar (2011) Star TV

İzmir Çetesi (2011) Star TV

İhanet (2010) Star TV

Doktorlar (2008-2009) Sezon 3 Show TV

Hayat Güzeldir (2008) Show TV

Dağlar Delisi (2007) Star TV

Yalancı Yarim 2006 Star TV

Hayat Bilgisi (2004-2005) Sezon 3 Show TV

Omuz Omuza (2004) Kanal D



Filmleri



Oyun Kısa Film (2009)

Rina (2010)

Gülcemal (2014)

Selam 2 Bahara Yolculuk (2015)

Şeytanın Çocukları El Ebyaz (2016)

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Tiyatro oyunları



Öldüm Öldüm Dirildim (2012)

Bebek Tüpe Sıkışmış Umutlar (2013)

Hafta Sonunun Son Günü 2013

Bir Öyle Bir Böyle (2014)

Akla Ziyan İşler (2014)

Sevgili Karım (2015)

Sorma Söylemem (2015)

Fareler ve İnsanlar 2016

Keyf-i Ramazan 2017

kaç baba kaç 2017

Kadın Kafası 2018

Reklam filmleri