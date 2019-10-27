Merve Taşkın kimdir, kaç yaşında, nereli? Merve Taşkın'dan Emre Mor paylaşımı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla tanınan fenomen Merve Taşkın, son olarak yaptığı açıklama ile gündeme oturdu. Peki Merve Taşkın kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Merve Taşkın ile ilgili bilinmesi gerekenler...

MERVE TAŞKIN KİMDİR?

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve cesur paylaşımlarıyla ismini geniş kitlelere duyuran Merve Taşkın, 1998 yılında dünyaya geldi. Sosyal medya paylaşımları ardından Twitter'da zaman zaman TT olan Merve Taşkın, son olarak Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius'un kendisine Instagram'dan mesaj gönderdiği haberleriyle gündeme gelmişti. Merve Taşkın son olarak da Instagram üzerinden yaptığı açıklamayla adından söz ettirdi. Merve Taşkın, cinsel tercihiyle ilgili olarak "Sanırım ben aseksüelim ve hala bakireyim." açıklamasında bulunmuştu.

Taşkın, sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımında, Artık bakire değilim. Merakımdan yaptım. Kiminle olduğunu da söyleyemem. Bu konuyla alakalı daha fazla soru sormazsanız sevinirim' notunu paylaştı.