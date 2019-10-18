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18.10.2019 - 09:47 | | DHA

Meryem için uygun ilik bulundu, İstanbul'a gitmesi gerekiyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde lösemi (kan kanseri) hastası olan ortaokul öğrencisi Meryem Bakır (13) için uygun ilik bulundu. Nakil için İstanbul'a gitmesi gereken Meryem, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istedi.

Meryem için uygun ilik bulundu, İstanbul'a gitmesi gerekiyor

Yüksekova'ya 5 kilometre mesafedeki İnanlı köyünde yaşayan Enver ve Şirin Bakır çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan imam hatip ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Meryem Bakır, rahatsızlanınca ailesi tarafından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların yaptığı tahliller sonrası Meryem'e 2 ay önce lösemi hastalığı teşhisi kondu. Meryem'e müjdeli haber İstanbul'dan geldi. İlik nakli için İstanbul'a gitmesi gereken Meryem, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istedi.

KIZIM İÇİN UYGUN İLİK BULUNDU

Ayakkabı boyacılığı yaparak ailesinin geçimini sağlayan Enver Bakır, kızı için uygun ilik naklinin bulunduğunu belirterek, "Kurban Bayramı'ndan bugüne kadar Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören kızıma lösemi hastalığı teşhisi konuldu. Van’daki doktorların çabaları sayesinde yurt dışında yaşayan bir ailenin yardımıyla İstanbul Acıbadem Hastanesi'nde ilik nakli yapacakları söylendi. Ancak maddi durumum olmadığı için kızımı götüremiyorum. Ben ayakkabı boyacılığı yaparak geçimimi sağlıyorum. Kızımın bir an önce sağlığına kavuşup, eğitim hayatına devam etmesini istiyorum. Yurt dışında tanımadığım bir aile, bize yardım elini uzattı. Onun sayesinde kızıma ilik nakli yapılacak" dedi.

Lösemi hastası Meryem Bakır ise hastalığı yüzünden okuluna gidemediğini, bir an önce iyileşip eğitimine devam etmek istediğini söyledi.

Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı da Meryem’in tedavisi için gereken yardımı yapacaklarını söyledi.

 

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