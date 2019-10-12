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12.10.2019 - 17:13 | | DHA

Meslektaş kurbanı genç doktor toprağa verildi

İstanbul'da Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor Yavuz Sümter tarafından bıçaklanarak öldürülen ortopedi ve travmatoloji asistanı doktor Kaan Erol (26) Ankara'da toprağa verildi.

Meslektaş kurbanı genç doktor toprağa verildi

Dün hastanede nöbetçi olarak görev yapan doktor Kaan Erol, sabaha karşı doktorlar odasında uyuduğu sırada yanına gelen asistan doktor Yavuz Sümter tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Sümter, meslektaşını az çalışıp az hastaya baktığı için öldürdüğünü ileri sürdü.

Kaan Erol'un cenazesi, memleketi Ankara'ya getirildi. Yenimahalle ilçesindeki Ahmet Efendi Camii'nde düzenlenen törene Erol'un ailesi, yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Erol'un cenazesinin cami avlusuna getirilmesi sırasında ailesi, yakınları ve meslektaşları büyük acı yaşadı. Taziyeleri kabul eden Erol'un annesi Nilay ve babası Metin Erol, gözyaşlarını tutamadı. Erol’un tabutunun üzerine karanfiller bırakıldı. Erol'un cenazesi, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Düğünlerine çekici üzerindeki gelin arabasıyla gittilerZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Suna Belgüzar (38) ve Cihan Turan (40) çifti, oto kurtarıcıya yüklenen gelin arabasıyla düğünlerinin yapılacağı salona gitti.
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