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07.11.2019 - 02:40 | | AA

Meslektaşı vurdu! Gece yarısı dehşet olay

Avcılar’da erkek bir doktor, beraber yaşadığı yabancı uyruklu kadın doktoru silahla vurarak ağır yaraladı. Yaralanarak hastaneye kaldırılan kadın doktorun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştiren doktor ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Meslektaşı vurdu! Gece yarısı dehşet olay

Olay, gece 01.00 sıralarında Avcılar İlçesi Yeşilkent Mahallesi 497. Sokak üzerinde bulunan bir tıp merkezi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 4 yıldır beraber yaşadıkları öğrenilen Celal T. İsimli doktor, yanında çalışan yabancı uyruklu olan A.K. ismindeki kadın doktor ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa üzerinde fiziksel tartışmaya dönüştü. Celal T. İsmindeki doktor yanında bulundurduğu silahı ile kadını kurşun yağmuruna tuttu. Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği kadın yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını alarak hastaneye kaldırdı.

Meslektaşı vurdu Gece yarısı dehşet olay

Vücudunun farklı yerlerinden kurşun alan kadın hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştirilen Celal T. İsimli şahıs ise daha sonra devriye atan polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan doktor, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Turistlere sahte rapor düzenlediği iddia edilen doktor gözaltına alındıAntalya'nın Manavgat ilçesinde, uyuşturucu madde kullanan kişilere çeşitli haplar sattığı, para karşılığı turistlere sahte rapor düzenlediği iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan doktor Ü.O.'nun muayenehanesinde FETÖ elebaşına ait kitap da bulundu.
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