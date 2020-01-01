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01.01.2020 - 02:15 | | AA

Meslektaşının vurduğu bekçi hayatını kaybetti

Fatih'te meslektaşının intihar etmeden önce silahla yaraladığı gece bekçisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Meslektaşının vurduğu bekçi hayatını kaybetti

 

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 27 Aralık'tan bu yana tedavi gören gece bekçisi Ekrem Yağcı'nın durumu ağırlaştı.

Yağcı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Silivrikapı Mahallesi'nde 27 Aralık'ta, bir süre önce açığa alınan gece bekçisi Mehmet Akif Aksoy, meslektaşı Ekrem Yağcı'yı silahla yaralayıp intihar etmişti.

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