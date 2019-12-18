Meslek’te okuyana 7 bin TL’ye varan destek

Tebliğe göre, destek için okulun 2016-2017’den itibaren uygulanmak üzere OSB dışında açılmış olması şartı aranacak.

Destek tutarları farklı

OSB dışında açılan özel mesleki ve teknik liselerinde öğrenim gören öğrencilere verilecek destek tutarları 9. sınıflarda aynı, 10, 11 ve 12. sınıflarda ise alanlara göre farklı olacak. Biyomedikal cihaz teknolojileri, inşaat teknolojisi ve uçak bakım alanı 5 bin 920 TL, denizcilik ile endüstriyel otomasyon teknolojileri 6 bin 460 TL, elektrik-elektronik teknolojisi, makine teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi ile tarım 6 bin 990 TL, gıda teknolojisi 6 bin 240 TL, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı 5 bin 380 TL, kimya teknolojisi 6 bin 350 TL, radyo-televizyon 6 bin TL, tasarım teknolojileri 4 bin 730 TL, yenilenebilir enerji teknolojileri 7 bin 210 TL olmak üzere 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerine eğitim ve öğretim desteği verilecek.

Bilişim teknolojilerindeki öğrencilere 4 bin 630 TL, biyomedikal cihaz teknolojileri 5 bin 920 TL, elektrik-elektronik, makine, motorlu araçlar, yenilenebilir enerji teknolojilerine 7 bin 420 TL, endüstriyel otomasyon teknolojileri 6 bin 890 TL, gıda ile tekstil teknolojilerine 6 bin 460 TL, kimya, metal ve plastik teknolojilerine 6 bin 780 TL, matbaa teknolojisi 6 bin 990 TL, mobilya ve iç mekan tasarımı 6 bin 130 TL, tasarım teknolojileri 5 bin 380 TL, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme 6 bin 30 TL, moda tasarım teknolojilerine de 5 bin 120 TL destek sunulacak.