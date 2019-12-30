MET tuzağından YEDAM kurtardı

Y.A, 10 ay boyunca neredeyse her gün 1.5-2 mg kristalize metamfetamin zehri kullanan Y.A, metamfetamin bulamadığı zamanlarda tiner, çakmak gazı ve esrar ile kendisini zehirlemeye devam etti. Madde kullanmaya başladığında tam zamanlı bir işte çalışan Y.A, 3 ay içinde madde bağımlılığı nedeniyle işinden oldu. İşten ayrıldığını ailesine söyleyemeyen Y.A, bu dönemde madde kullanımını arttırdı. Artık zehrin pençesine düşmüş, ruhsal ve bedensel sağlığı ise çökme adeta çökme noktasına gelmişti. Annesi sık sık evden kaçan, kendisiyle çatışan, hızlı kilo kaybı yaşayan ve sürekli bitkin görünen kızının durumunda şüphelenince, Y.A’yı takibe aldı. Y.A sonunda annesinin ısrarlı tutumu karşısında madde kullandığını itiraf etti.

20 görüşme

Ailesi Y.A’yı 3 hafta boyunca eve kapatıp kimseyle görüştürmese de depresyon, kaygı, düşünmeden hareket etme ve öfke sorunları olan Y.A için son çare olarak Şanlıurfa Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin (YEDAM) kapısı çalındı. Prof. Dr. Kültekin Ögel ile YEDAM’dan Psikolog Rümeysa Biçer, farmokoterapi almayı reddeden Y.A ve ailesi

ile haftada 1 kez olmak üzere 20 görüşme gerçekleştirdiler. İki uzman, tüm görüşmeleri kayıt altına alındı. 20 haftalık süreçte Y.A’ya temiz kalma motivasyonu kazandırılırken, bağımlılık, kullandığı maddeler ve bağımlılığın tedavi süreci hakkında da bilgilendirme yapıldı. Madde kullanımı ve bunun hayatına etkileri, stres, öfke gibi etkenlerin madde kullanımıyla ilişkisi hakkında farkındalık oluşturulurken, stres, öfke ve kaygıyla başa çıkma becerileri kazandırıldı.

Eğitim ve iş

Aile ilişkileri ve madde kullanım döngüsü, aile içinde yaşanan çatışmalar ve bu çatışmalara davranışlarının etkisi, aile içinde sınırları ve sorumlulukları konularında çalışmalar yapılarak, 5’inci görüşmeden sonra madde kullanımı açısından riskli durumlar saptanarak, bunlarla başa çıkma yöntemleri geliştirildi. Y.A beşinci haftada madde bağımlılığına hayır deme becerisi kazandı. Terapiler sonunca umutlanan Y.A öğretmen olmaya karar verip, açık öğretime kayıt yaptırarak eğitimine devam etmeye başladı. YEDAM’daki tedavi sürecinin son aşamasında ise Y.A.’nın yeniden topluma kazandırılmasına aracılık edildi. Metamfetamin tuzağından kurtulan Y.A, yarı zamanlı bir işte çalışmaya başladı. Bu süreçte annesi ile ebeveynlik tutum ve becerileri iyileştirme, aile içi iletişimi güçlendirme çalışmaları da yapıldı.

‘Gelecek planları önemli’

Prof. Dr. Kültekin Ögel, metamfetamin kullanan herhangi bir kişiye, mutlaka psikoterapötik danışmanlık ve tedavi sunulması gerektiğini belirterek, şu saptamalarda bulundu: “Bireyselleştirilmiş bir tedavi programının oluşturulup uygulanması tedaviye yönelik etkili sonuçlar elde edilmesine yardımcı oluyor. Tedavi sürecinde bağımlılığın biyolojik ve psikolojik boyutlarının yanında sosyal boyutu da dikkate alınarak Y.A.’ya iyileşme dönemlerine uygun şekilde eğitim ve iş desteği sağlandı. Böylelikle temiz kalmayı sürdürme isteği ve geleceğe yönelik planlar yapma davranışlarında artış hedeflendi. Ülkemize özgü geliştirilmiş YEDAM sistemi ve modeli ile tedavi edilen Y.A. temiz kalmayı sürdürmekte eğitim ve iş hayatına devam etmektedir.”