Metaforlarla dolu çizgiler

Beşbalık Yayınevi tarafından yayımlanan kitap, Dokgöz’ün Çin, Güney Kore, Fransa, İspanya, Almanya, Norveç gibi ülkelerde ödül aldığı ve sergilenen çalışmaları yanında 2016-2018 yılları arasında Hürriyet gazetesi Çukurova’da Metafor köşesinde günlük olarak yayımlanan karikatürlerinden bir seçki içeriyor. Ayrıca Dokgöz’ün son dönem çizgilerini de kapsıyor ve okuyucuyu metaforlar yoluyla grafik mizah yolculuğuna çağırıyor. Grafik mizahın öncüleri Turhan Selçuk ve Semih Balcıoğlu gibi ustaların izinden giden kitapta kullanılan metaforlar bazen karikatürün nesnesi bazen de öznesi halinde karşımıza çıkıyor. l